Napoli, salti di gioia per De Laurentiis: l’ufficialità è una manna

Il tecnico del Napoli Spalletti prepara l’assalto alla Fiorentina: nel preparare il piano tattico può contare su una presenza importante

Luciano Spalletti prepara le ultime sette finali della stagione. Il Napoli sogna in grande. Dopo le illusioni del passato, il popolo partenopeo prova a vivere con moderazione l’entusiasmo del secondo posto ad un punto dalla capolista. Certo è che i tifosi azzurri aggiornerebbero volentieri la lista dei successi conquistati all’epoca di Diego Armando Maradona.

Il gruppo del tecnico di Certaldo lavora giorno per giorno concentrandosi su un impegno per volta. Superato l’ostacolo Atalanta, peraltro passato con il massimo dei voti o quasi, si pensa ora alla Fiorentina di Vincenzo Italiano, altro intralcio di non poco. L’allenatore toscano nella giornata di oggi ha incassato risposte positive dopo i dubbi di ieri ad una situazione molto delicata.

Napoli, allarme rientrato per Victor Osimhen: gli esami strumentali hanno dato esito negativo

L’attaccante nigeriano Victor Osimhen si era fermato durante l’allenamento di ieri per un risentimento muscolare. Il calciatore aveva comunque rassicurato postato un messaggio positivo su Instagram. Le sue sensazioni sono state confermate nella giornata di oggi dagli esami strumentali ai quali si è sottoposto.

Osimhen ha svolto delle indagini per scoprire l’entità del fastidio muscolare accusato tuttavia essi hanno dato esito negativo. Esclusa pertanto l’esistenza di lesioni. L’aggiornamento sulle condizioni del calciatore è stato dato direttamente dal Napoli attraverso un bollettino medico pubblicato sul proprio sito ufficiale. L’attaccante nella sessione d’allenamento di oggi ha svolto lavoro personalizzato in palestra e campo.

Il calciatore potrebbe dunque scendere sul terreno di gioco dal primo minuto al Maradona nel match con i viola, contro cui gli azzurri puntano a raggiungere il 21esimo successo in 32 partite di campionato.

Osimhen è il miglior realizzatore della formazione partenopea in campionato con 11 reti. Un rapporto con il gol sul quale potrà contare Spalletti per affrontare la compagine gigliata.