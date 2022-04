Allegri ha deciso il futuro di Fagioli: novità anche sul fronte Arthur

Punto interrogativo sul futuro di Fagioli e occhio alla possibile decisione di Allegri in vista della prossima stagione. Il centrocampista farà ritorno in bianconero dopo il prestito alla Cremonese, ma attenzione alle sorprese

La Juventus è già pronta a cambiare marcia in vista della prossima stagione per cercare di organizzare al meglio i piani del prossimo mercato estivo. Come confermato nelle scorse settimane dall’agente di Fagioli, il giovane gioiellino bianconero, attualmente in forza alla Cremonese, farà ritorno a Torino per valutare definitivamente il suo futuro.

Il regista dell’Under 21 non si trasferirà in prestito per un altro anno. La Juventus dovrà prendere una decisione definitiva sul futuro del ragazzo. Due possibili decisioni: o Fagioli farà parte della nuova Juventus della prossima stagione, o sarà addio.

Difficilmente i bianconeri decideranno di provarsi del gioiellino della Nazionale Under 21, anche perchè Allegri avrebbe già espresso il suo desiderio di confermare il giocatore in prima squadra nel corso della prossima stagione.

Fagioli resterà alla Juventus: sarò lui il futuro del centrocampo bianconero

Pochi dubbi e una sola certezza: Fagioli resterà alla Juve. Dopo un anno d’assoluto protagonista alla Cremonese in Serie B, il centrocampista di proprietà bianconera farà ritorno a Torino per completare l’assetto tattico juventino.

La conferma di Fagioli potrebbe coincidere con la cessione di Arthur. Il centrocampista brasiliano piace particolarmente all’Arsenal, società pronta piombare nuovamente sul giocatore proponendo alla Juventus un accordo sulla base del prestito con diritto o obbligo di riscatto fissato tra uno o due stagioni. La società bianconera, dal canto suo, sarebbe pronta a intavolare nuovamente una trattativa con i Gunners.