“Ma stiamo scherzando?”: Juventus, l’erede di Dybala spiazza i tifosi

La Juventus, in questi giorni, ha individuato l’erede di Dybala: il nome del giocatore scelto, però, divide i tifosi bianconeri.

Ancora due mesi insieme, per provare ad addolcire una stagione fin qui ricca di delusioni e avara do soddisfazioni. Poi, per Paulo Dybala e la Juventus, sarà tempo di dirsi addio e aprire un nuovo capitolo della rispettiva storia. L’argentino, smaltita la rabbia legata al mancato rinnovo del contratto in scadenza a giugno, nelle ultime ore è finito nel mirino dell’Arsenal e del Newcastle.

Sempre vive, poi, le piste che portano all’Inter, al Milan e all’Atletico Madrid. I Colchoneros, ad esempio, al termine della stagione diranno addio a Luis Suarez e necessitano di un nuovo top player per mantenere la squadra competitiva ad alti livelli. I rossoneri, dal canto loro, hanno fatto un primo sondaggio ma lo stipendio percepito da Dybala resta un ostacolo importante mentre i nerazzurri hanno fin qui messo sul tavolo un accordo annuale.

Il suo futuro resta quindi un rebus, con il calciatore che si prenderà tutto il tempo possibile le valutare le varie offerte e scegliere la sua prossima destinazione. Già chiare, invece, le idee della Juventus che in questi giorni ha provveduto ad individuare il suo sostituto: Giacomo Raspadori. Un profilo poco gradito da alcuni tifosi.

Juventus, il profilo di Raspadori divide i tifosi

È il caso dell’utente di Twitter Alexander Supertramp che sul social network, oltre a criticare la scelta di puntare su Raspadori (“ma stiamo scherzando?”), ha chiesto alla Juventus di prendere altri giocatori. “Raspadori può essere un buon plus, da far crescere e lanciare. Per sostituire Paulo serve uno di grande livello, che purtroppo fatico a vedere, capace di prendersi da subito le responsabilità ed il peso di tale ruolo”. Il club, dal canto suo, è invece pronto ad assestare il colpo definitivo e a regalare quanto prima il classe 2000 a Massimiliano Allegri.

I contatti tra le due società, infatti, sono frequenti e a breve andrà in scena un incontro, durante il quale i bianconeri cercheranno di sbloccare la trattativa. La Juventus, stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, ha già in tasca l’accordo con Raspadori. Ora va convinto il Sassuolo a lasciarlo partire: l’operazione si può chiudere sulla base di 30 milioni.