Juventus, doppio colpo in Serie A: tifosi divisi, le cifre

La Juventus pronta a piazzare un doppio colpo nella prossima sessione del mercato. Uno dei due nomi scelti, però, non piace ai tifosi.

Gli ingaggi effettuati a gennaio di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria non sono bastati per far svoltare la stagione deludente della Juventus. Al club, dopo l’eliminazione in Champions League per mano del Villarreal e la sconfitta in campionato con l’Inter che ha compromesso il sogno di vincere lo scudetto, ora restano soltanto due obiettivi. Quelli ritenuti basilari, ovvero la qualificazione alla prossima edizione della manifestazione europea e la Coppa Italia.

Troppo poco, considerando quali erano le aspettative iniziali. Ecco perché la dirigenza ha deciso di muoversi subito al fine di individuare i prossimi rinforzi da regalare a Massimiliano Allegri. La priorità è il sostituto di Paulo Dybala, finito in queste ore nel mirino dell’Arsenal e del Newcastle. Il preferito, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, è Giacomo Raspadori tuttavia resta viva la pista che porta a Nicolò Zaniolo.

José Mourinho, lasciandolo in panchina nel derby, ha dimostrato di poter fare bene anche senza di lui. Inoltre, il nuovo modulo adottato dal tecnico portoghese (il 3-4-2-1) non prevede la sua presenza in campo. Per la Roma il trequartista, autore di 2 reti e 4 assist in 23 presenze in campionato, non è più incedibile e in caso di offerta da 40 milioni valuterà concretamente l’idea di cederlo. Dai giallorossi la Juventus potrebbe poi prendere anche un altro giocatore, ovvero Bryan Cristante.

Juventus, Allegri punta Cristante

Il centrocampista (seguito con interesse dal Siviglia che ha di recente incontrato il suo agente), è valutato 15 milioni. Un profilo molto gradito ad Allegri (che punta a ricreare nello spogliatoio bianconero un folto blocco di calciatori italiani), meno dai tifosi che su Twitter hanno iniziato a manifestare il loro dissenso. Il motivo è da ricercare nel rendimento in chiaroscuro fornito dall’azzurro, il quale ha fin qui totalizzato 3 reti e un passaggio vincente in 39 apparizioni nonché 8 cartellini gialli.

La Juventus, stando a quanto riportato dall’edizione odierna de ‘La Stampa’, a breve intensificherà i contatti con il direttore generale Tiago Pinto con l’obiettivo di arrivare ad un doppio accordo quanto prima. I rapporti tra le parti sono ottimi, ora resta da trovare un’intesa economica in grado di soddisfare tutte gli attori in causa.