“Si vedrà su Tik Tok”: incredibile, che rivoluzione per il campionato

Da Instagram a Tik Tok: il mondo dei social sembra pronto ad invadere il mondo del calcio. In arrivo una sconvolgente notizia.

Nel corso degli ultimi anni lo sport ed in generale il mondo del calcio hanno vissuto una totale trasformazione. I media, la comunicazione e soprattutto l’avvento dei social ha portato gli utenti a vedere e percepire le gare in modo diverso. L’avvento dei social (Instagram, Twitter o Tik Tok) hanno portato ad ulteriori riforme e non si escludono cambiamenti in futuro.

L’avvento dello streaming sembrava essere una delle ultime riforme ed invece il calcio sembra prepararsi ad una nuova e clamorosa trasformazione. Il calcio e nello specifico il campionato spagnolo sono pronti a sbarcare su Tik Tok, nuovo social utilizzato specialmente dai giovanissimi.

Il quotidiano britannico The Athletic ha riportato un interessante indiscrezione: “Il campionato spagnolo si vedrà su Tik Tok”. Si comincerà con questo turno di campionato e la partita che farà da ‘prova’ sarà il match di campionato tra Real Sociedad e Real Betis, incontro che verrà trasmesso su Tik Tok mediante il canale di GolTelevision, una nota emittente spagnola.

Liga su Tik Tok, calcio davanti ad una storica evoluzione

Un’autentica rivoluzione per il mondo del calcio ed un cambiamento che permetterà ai tifosi di interagire durante il match. Un percorso innovativo dove i tifosi potranno commentare sul noto social le prestazioni dei propri beniamini e tutto in diretta ‘televisiva’. Senza dubbio un innovazione cercata dalla federazione spagnola, nata con l’obiettivo di accrescere l’interesse verso il campionato.

Il direttore della strategia digitale della Liga Alfredo Bermejo ha commentato questa clamorosa evoluzione in maniera soddisfatta: “Questo è un ulteriore passo del nostro campionato per cercare nuovi tifosi e per portare il mondo del calcio ad una nuova tipologia di spettatori”.