Real Madrid, attesa per il derby di Madrid. Ancelotti sfida Sanchez Flores

Questo weekend il Real Madrid affronterà il Getafe. Ancelotti proverà a battere una delle poche squadre vincitrici sui Blancos quest’anno.

Dopo la bella vittoria di Londra con il Chelsea, il Real Madrid di Carlo Ancelotti scende in campo per un derby molto interessante contro il Getafe. Quest’ultimo, quattordicesimo in classifica, ha sorpreso 1 a 0 i Blancos nel match di andata ed anche nel match di questo weekend proverà ad uscire indenne dal campo della capolista.

Il principale pregio della squadra di Quique Sanchez Flores è senza dubbio la difesa ed il Getafe, è insieme al Barcellona, l’unica squadra ad aver lasciato a 0 quest’anno Benzema e compagni. Le due squadre si affronteranno sabato sera ed il Real gioca con l’obiettivo di avvicinare sempre più la vittoria del campionato.

Il Getafe si trova sei punti sopra la zona retrocessione ed è reduce da tre risultati utili consecutivi (dove ha subito un solo gol). Per la capolista sarà un impegno tutt’altro che agevole.

Real Madrid, contro il Getafe attenzione a Jorge Cuenca

Uno dei principali segreti del Getafe è la difesa. Il club iberico è la miglior difesa tra le ultime dieci nella Liga, tutto anche grazie al giovane talento spagnolo Jorge Cuenca. Ventidue anni, il centrale difensivo è una delle note liete di questa stagione. Cuenca ha giocato nel Barcellona B ed è attualmente in prestito dal Villarreal, è un giocatore diventato presto fondamentale sia prima per Michel che ora per Quique Sanchez Flores.

Ora la sfida al Bernabeu: il difensore dopo una stagione a grande livello vuole mostrare il suo talento in uno dei più grandi palcoscenici del mondo del calcio e contro quel Karim Benzema che solo pochi giorni fa ‘distruggeva’ quasi da solo il Chelsea con una tripletta.