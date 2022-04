Doccia fredda per Commisso: Fiorentina, la notizia gela i tifosi

La Fiorentina comincia a pensare alla prossima stagione, considerando soprattutto i calciatori da confermare e quindi riscattare.

La cessione di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus resterà il grande rammarico dei tifosi della Viola, per una stagione che sta andando piuttosto bene. È il primo anno sulla panchina della squadra di Firenze per Vincenzo Italiano, eppure l’allenatore sta dimostrando di aver rispettato appieno le aspettative riposte su di lui. Grande lavoro e grande armonia in campo tra i calciatori.

A convincere la società sulla bontà della decisione di tesserarlo, subito dopo il forfait della trattativa con Gennaro Gattuso, non sono soltanto i risultati ma anche il buon calcio che la Fiorentina propone. Indubbiamente è una delle squadre di Serie A più accattivanti da osservare.

Basterà ciò a convincere Alvaro Odriozola a restare in Italia? A fine stagione, la Fiorentina dovrà fare ordine tra acquisti e cessioni, quindi parlare con il Real Madrid del prestito del terzino spagnolo. La sua volontà sarà importante, ma potrebbe non bastare dinanzi alle richieste dei blancos.

Fiorentina-Real Madrid, presto l’incontro per il futuro di Odriozola: la richiesta è alta

Secondo quanto riferito da ‘Cadena Ser’, al Real Madrid interesserebbe molto la cessione definitiva del cartellino del difensore alla Fiorentina, poiché non è considerato indispensabile nella rosa spagnola e al contempo potrebbe portare una cifra da non sottovalutare nelle casse del club. La richiesta sarà, infatti, di 30 milioni di euro. Una cattiva notizia per la Viola, poiché probabilmente l’esborso economico sarà giudicato eccessivo.

L’altra possibilità è che il Real Madrid accetti di rinnovare il prestito per un’altra stagione, a patto però che la Fiorentina si faccia carico della totalità dell’ingaggio di Odriozola. Al momento, infatti, la metà è ancora pagata dai madrileni. La Fiorentina ha ancora qualche settimana di tempo per pianificare la sua mossa.