“Dybala, così puoi restare alla Juventus”: la dichiarazione spiazza tutti

L’ultima dichiarazione dell’ex allenatore su Dybala, destinato a lasciare la Juventus al termine della stagione, ha sorpreso un po’ tutti

Il futuro di Paulo Dybala alla Juventus è ormai segnato. O forse no. Le trattative tra le parti si sono interrotte dopo una lunga soap opera che è stata tirata avanti per mesi. Il suggerimento alla ‘Joya’ è arrivato nel corso di un’intervista al ‘Corriere dello Sport’.

L’ex Palermo, dopo sette anni in bianconero e una parabola che si sta concludendo in discesa a causa delle numerose assenze di questa stagione, cambierà maglia e città. Dove lo porterà il calciomercato è ancora tutto in divenire tuttavia un ex allenatore, ora commentatore, lancia una provocazione a Dybala.

Juventus, Capello su Dybala: “Proponga alla Juventus di restare per un anno, si rimetta in gioco”

Tredici reti tra tutte le competizioni eppure la stagione di Paulo Dybala fino a questo momento non è stata per nulla esaltante. Qualche infortunio di troppo che ne ha condizionato il rendimento e le tantissime voci di calciomercato che probabilmente hanno finito per destabilizzare e distrarlo.

Fabio Capello, in un’intervista in esclusiva concessa al ‘Corriere dello Sport’, ha avanzato un’opzione per il calciatore argentino. Parole che hanno quasi il sapore della provocazione.

L’ex allenatore di Juventus, Milan, Roma e Real Madrid, ora commentatore di ‘Sky Sport’, ha risposto a tono su una domanda in merito al calciatore argentino.

Capello ha fatto riferimento ai tanti problemi fisici che gli hanno dato il tormento in questi mesi: “Deve pregare di non farsi più male. Non si può discutere tecnicamente il suo valore ma il suo problema sono gli infortuni. In due anni ha accusato fastidi di ogni tipo, finanche un’infezione urinaria. Ha giocato poco ma se è in salute rimane un top”.

E poi è passato a dare il suo consiglio: “Se sta bene a Torino allora proponga alla Juventus un contratto di un anno. Può sfidarla e rimettersi in gioco per dimostrarle tutto il suo valore”.