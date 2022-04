“Siamo usciti, però abbiamo…”: Mondiali, Gravina spiazza i tifosi

Parole molto particolari quelle del presidente della FIGC Gabriele Gravina, che spiazzano i tifosi dell’Italia a seguito della mancata qualificazione

L’Italia non parteciperà ai Mondiali di Qatar 2022. La qualificazione è sfumata ai playoff per mano della Macedonia del Nord, che ha vinto al Renzo Barbera di Palermo con un clamoroso gol al 90′. Il giustiziere è stato Trajkovski, che ha approfittato di una dormita a centrocampo e in difesa per sparare un destro fortissimo verso Donnarumma. Una catastrofe inimmaginabile per quelli che sono ancora i Campioni d’Europa in carica.

Il girone di qualificazione andava chiuso prima, battendo Bulgaria e Svizzera ed evitando quindi il secondo posto. Una serie di risultati negativi, da settembre in poi, ha invece mandato gli elvetici al Mondiale. Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, non si è dimesso e ha convinto Roberto Mancini a fare lo stesso. E a tal proposito sono arrivate le dichiarazioni di Gravina, che torna dunque sulla mancata qualificazione.

Mondiali, le parole di Gravina fanno discutere

Gabriele Gravina ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla mancata qualificazioni ai Mondiali: “Siamo usciti, però le giovanili azzurre dall’Under 16 all’Under 21 hanno conquistato ottimi risultati. Non si può ripartire da zero e gettare via il gran lavoro della Federazione fatto da luglio a marzo. C’è un problema se il nostro ct manda a casa 10 giocatori tra infortuni e Covid contro la Svizzera”. Parole forti nell’incontro con Balata che in un certo senso spiazzano i tifosi dell’Italia per un motivo ben preciso.

Per quanto le prestazioni importanti degli azzurrini facciano piacere agli italiani, la mancata presenza della selezione di Mancini ai Mondiali resta comunque incolmabile. Sarà infatti per la seconda volta consecutiva che l’Italia mancherà all’appuntamento iridato. L’ultima presenza è data a Brasile 2014, mentre l’ultima volta che si è superato il primo turno era a Berlino 2006. E tutti sanno com’è finita.