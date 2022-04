Roma, mani nei capelli per Mourinho: si teme un’altra tegola

Per la Roma, dopo la sconfitta patita per mano del Bodo/Glimt, arriva la peggiore delle notizie possibili: preoccupato il tecnico Mourinho.

Oltre alla beffa, il danno. Serata amara ieri per la Roma, battuta dal Bodo/Glimt proprio nei minuti conclusivi della partita. I giallorossi erano riusciti a portarsi in vantaggio grazie a Lorenzo Pellegrini (dodicesimo centro stagionale) su assist di Henrikh Mkhitaryan, ma poi nella ripresa è andata in scena la rimonta dei padroni di casa trainati da Ulrik Saltnes e Hugo Vetlesen.

La qualificazione è ancora possibile ma intanto, oltre alla sconfitta, José Mourinho deve gestire un altro caso spinoso. Gianluca Mancini, infatti, a causa dell’infortunio rimediato in campo rischia infatti di dover trascorrere diverso tempo ai box. Il difensore, intorno al 69esimo, si è accasciato a terra richiamando subito l’attenzione dello staff medico giallorosso che nelle prossime ore lo sottoporrà ad una serie di esami strumentali tesi ad approfondire l’entità del suo problema.

Ulteriori aggiornamenti sono attesi a stretto giro di posta ma intanto, come confermato dall’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport, nell’ambiente regna un certo pessimismo. Il tecnico portoghese, dal canto suo, è apparso fin da subito molto preoccupato: “Il suo infortunio – ha detto nel post partita – sembra importante ed è avvenuto su un campo di plastica”.

Roma, infortunio per Mancini: Mourinho in ansia

La sua assenza nella prossima gara che vedrà domenica i capitolini affrontare in campionato la Salernitana ultima in classifica è da considerare praticamente certa: al posto di Mancini (autore di una stagione in chiaroscuro come testimoniato dai 17 cartellini gialli rimediati in 37 partite) giocherà quindi Marash Kumbulla.

L’albanese andrà quindi a comporre il trio difensivo davanti a Rui Patricio comprendente pure Chris Smalling e Roger Ibanez. Difficile dire, al momento, quanto potrà tornare Mancini: tutto dipenderà dai risultati dei controlli in programma nella giornata odierna. Intanto Mourinho, che molto probabilmente dovrà rinunciare pure a Nicolò Zaniolo (ancora out), incrocia le dita e spera di riaverlo il prima possibile.