“Non sta bene”: Roma, Mourinho si sfoga e mette in allarme i tifosi

Uno sfogo che mette anche in allarme tutti i tifosi della Roma. Mourinho ha parlato cosi nel post partita ai microfoni di DAZN.

Un’altra sconfitta, in una partita dove i tifosi della Roma si aspettavano la tanta desiderata vendetta. Invece il Bodo Glimt si conferma una vera e propria bestia nera per la squadra giallorossa, ancora una volta sconfitta dalla compagine norvegese che ha portato a casa un risultato importante in vista anche della gara di ritorno. Adesso toccherà anche all’Olimpico spingere i ragazzi di Mourinho e ribaltare un risultato che resta clamoroso.

Non è servito il gol di Pellegrini, che ha portato in vantaggio i giallorossi. Il Bodo ha vestito nuovamente il ruolo di ‘Davide contro Golia’, andando a sconfiggere i giallorossi ancora una volta. Tifosi spiazzati, e non è l’unica cattiva notizia che è arrivata durante la fredda serata norvegese.

Roma, Mourinho si sfoga e lancia l’allarme

Anche Josè Mourinho ha mostrato tutto il proprio dissenso, soprattutto per quanto riguarda la questione del campo sintetico. L’allenatore giallorosso, ai microfoni di DAZN durante il post partita, ha anche spiegato come il discorso qualificazione sia tutt’altro che chiuso. “Non è sconfitta, abbiamo seconda partita a Roma. Sconfitta è quando perdi nel girone”, ha spiegato l’allenatore. Mourinho si è detto sicuro del fatto che “a Roma abbiamo i nostri tifosi”, e proprio a loro toccherà dare una grande mano alla squadra.

Poi il tema delicato, quello che riguarda anche l’infortunio di Mancini che ha messo in allarme l’allenatore e tutto l’ambiente giallorosso. “Il sintetico è un altro sport e lo sappiamo, e abbiamo la prova evidente con l’infortunio di Mancini che è importante“, ha spiegato il portoghese. Cosi ha anche confermato che Mancini “non sta bene e dobbiamo ringraziare chi permette di giocare sul sintetico”, ha anche accusato l’allenatore.