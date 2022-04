Haaland gelato: Borussia Dortmund, la sentenza è una batosta

Il Barcellona potrebbe mettere a punto il grande colpo, ma il difensore invita la società a desistere su Haaland: le motivazioni.

La prossima estate indubbiamente avrà, tra i vari protagonisti, Kylian Mbappé ed Erling Haaland al centro della scena. La curiosità di sapere il futuro dei due fenomenali attaccanti è viva più che mai e si trascina da mesi, a causa di varie indiscrezioni di calciomercato e sospetti incontri.

Il norvegese pare destinato a lasciare il Borussia Dortmund, tappa “intermedia” e formativa della sua carriera, per una squadra ancor più ambiziosa, pronta a offrirgli un progetto professionale ed economico entusiasmante. In pole position in tal senso c’è il Barcellona. La squadra di Xavi ha bisogno del grande nome in attacco e da diverso tempo osserva con attenzione Haaland.

A favorirne il trasferimento potrebbe essere innanzitutto l’abbassamento delle pretese da parte dei tedeschi: la clausola rescissoria ad oggi è stata ridimensionata al valore di 75 milioni di euro. L’agente Raiola ha già incontrato il presidente blaugrana, Joan Laporta, nel Principato di Monaco. Un incontro nel quale è stato illustrato il panorama per Haaland.

Barcellona, il consiglio di Dani Alves: “Non butterei i soldi per Haaland”

In base alle notizie che giungono, l’attaccante sarebbe affascinato dal Barcellona ma avrebbe posto le sue condizioni. Per firmare, ad esempio, prediligerebbe un contratto di breve durata, di modo tale da poterne rivedere le condizioni economiche, non appena la situazione finanziaria del Barcellona si stabilizzerà nuovamente del tutto. Un atteggiamento che fa riflettere.

È intervenuto sul possibile affare di calciomercato anche Dani Alves, difensore del Barcellona e uno dei suoi veterani. Il giocatore senza mezzi termini a ‘Sport’ ha dichiarato: “Sinceramente non butterei i soldi per Haaland, sì per Mbappé”. Il suo consiglio sarebbe quindi quello di spostare l’interesse sul fuoriclasse francese: “È più completo sotto tutti i punti di vista. Se va fatto un enorme investimento, deve essere compiuto al meglio. Punterei su Mbappé”. Il Barcellona lo ascolterà?