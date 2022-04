“Il gol era regolare”: Cagliari-Juventus nel caos, scoppia la polemica

Primo tempo di Cagliari-Juve già foriero di polemiche. L’episodio non è affatto andato giù e immediatamente sono scoppiate le proteste.

Cagliari-Juve è il posticipo del sabato sera. Dopo la vittoria dell’Inter nel match contro il Verona, i bianconeri sono chiamati a fare risultato per alimentare le ultime residue speranze di lotta Scudetto. Di fronte però un Cagliari bisognoso come il pane di un risultato utile in ottica salvezza.

Ed è proprio il Cagliari ad essere passata quasi subito in vantaggio con al rete di Joao Pedro. L’italo-brasiliano infatti dopo solo 10 minuti di gioco ha trovato la rete dell’1-0, costringendo la Juve ad una partita in salita fin da subito.

I bianconeri erano comunque riusciti a trovare il pari con Adrien Rabiot al minuto 23. Erano, perché il VAR ha ravvisato un fallo di mano del francese nell’azione del gol. Quindi, dopo il consueto check al VAR l’arbitro, il signor Chiffi, ha annullato la rete del pareggio, riportando il risulto sull’1-0 per la squadra cagliaritana.

Juve, annullato un gol di Rabiot: la polemica social

La motivazione dell’annullamento del gol è chiara: sul tiro di Luca Pellegrini, la deviazione di Rabiot, decisiva per beffare il portiere del Cagliari Cragno, è avvenuta con un tocco di mano del francese. Non tutti però sono d’accordo sulla volontarietà del gesto del centrocampista.

Su Twitter infatti è immediatamente scoppiata la protesta da parte ei tifosi della Juve che si sono riversati a commentare contro la decisione di Chiffi e del VAR per affermare che secondo loro il gol fosse regolare. Alcuni parlano addirittura di “gol regolare, altrimenti è un altro sport”, mentre secondo altri tifosi ci sarebbe addirittura una malafede nell’utilizzo del VAR. Si parla addirittura di una protesta del tifo, in quanto ormai inutile continuare a guardare le partite della Juve dopo queste decisioni, secondo i tifosi bianconeri, completamente sbagliate.