L’Inter non si ferma: ritrova Dzeko e supera il Verona

Buona prova dell’Inter a San Siro contro il Verona. I nerazzurri vincono e mettono pressione alle rivali in ottica scudetto.

Nell’anticipo della trentaduesima giornata di Serie A importante vittoria dell’Inter che torna al successo a San Siro e batte l’Hellas Verona con un secco 2 a 0. Bella prestazione dei nerazzurri che vincono e finalmente convincono con un’ottima prestazione corale. Decidono le reti di Nicolò Barella ed Edin Dzeko.

I campioni d’Italia partono bene con la coppia d’attacco Correa-Dzeko. L’argentino gioca al posto dello squalificato Lautaro Martinez ed è subito pericoloso nei primi minuti. Montipò è tra i protagonisti del match, si supera subito con un grande intervento su Perisic ma non può nulla su Barella, ben innescato dal croato.

E’ ancora Perisic tra i protagonisti in occasione del secondo gol: l’esterno mette al centro e Dzeko da due passi firma il raddoppio. Inzaghi costretto al cambio all’intervallo per un fastidio muscolare di De Vrij e l’Hellas torna nel match.

Inter-Verona, tanta stanchezza nella ripresa

Nel secondo tempo i nerazzurri sono affaticati ed Inzaghi è costretto a togliere sia Barella che Calhanoglu. Il Verona si rende pericoloso prima con Lasagna e poi con Ilic, tra i migliori in campo negli ospiti. Il finale non dice più nulla e l’Inter ottiene tre punti fondamentali nella lotta allo scudetto.

Grazie a questo successo l’Inter raggiunge il Napoli a quota 66 e si porta a solo un punto dal Milan capolista, impegnato domani a Torino.

CLASSIFICA SERIE A

Milan 67, Inter 66, Napoli 66, Juventus 59, Roma 54, Lazio 52, Atalanta 51*, Fiorentina 50*, Verona 45**, Sassuolo 43, Torino 38*, Bologna 34*, Empoli 34**, Udinese 33***, Spezia 33, Sampdoria 29, Cagliari 25, Venezia 22*, Genoa 22, Salernitana 16***

* (una gara in meno), ** (una gara in più), *** (due gare in meno)