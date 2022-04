Mondiali, è caos totale: un’altra Nazionale fa ricorso alla FIFA

Mancano ancora mesi, ma i Mondiali di calcio in Qatar fanno molto discutere. Tante polemiche per una decisione arbitrale molto contestata.

Tra pochi mesi si disputeranno i Mondiali in Qatar del 2022, atteso da milioni di persone. Sarà un Mondiale particolare, una competizione dove (purtroppo per noi) non parteciperà l’Italia di Roberto Mancini, eliminata a sorpresa nei Playoff Mondiali, in semifinale contro la Macedonia del Nord.

L’eliminazione della Russia prima (nazionale squalificata dopo l’esplosione della guerra)ed il ricorso dell’Algeria poi, ma non solo. Negli ultimi giorni ci sono state diverse dichiarazioni e lamentele di compagini che non saranno presenti alla rassegna iridata. L’ultimo caso riguarda un’altra squadra proveniente dal continente africano, il Mali.

La nazionale africana è stata eliminata nello spareggio decisivo con la Tunisia. Il Mali non ha però accettato questo risultato ed ha deciso di fare ricorso alla FIFA. Le proteste sono nate dopo un errore nel match di ritorno, una decisione arbitrale che ha inevitabilmente condizionato l’esito finale della gara e di conseguenza della qualificazione finale.

Mondiali, il presidente del Mali fa polemica per l’arbitraggio

Il match di andata è finito 1 a 0 per la Tunisia mentre il ritorno si è concluso in parità, con uno scialbo 0 a 0. La polemica è nata dopo un gol annullato ingiustamente nel primo tempo, solo cinque minuti dopo l’inizio del match. La Federcalcio del Mali ha deciso di fare ricorso per questa decisione arbitrale ed il presidente ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Abbiamo segnato un gol nei primi cinque minuti, ma ci è stato annullato. Abbiamo deciso di fare ricorso perchè riteniamo questo episodio un grave errore arbitrale. C’è tanto dolore, i nostri giovani avevano bisogno di essere ai Mondiali di calcio”. Il presidente del Mali Tourè ha rilasciato queste dichiarazioni in conferenza.