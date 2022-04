Napoli, addio a fine stagione: la decisione gela i tifosi

La decisione gela i tifosi del Napoli: il club dirà addio a fine stagione al giocatore, dubbi sul titolare

Il Napoli domani dovrà affrontare la Fiorentina per quello che sarà un match decisivo in chiave scudetto, come del resto anche il restante delle partite. Il Milan dista solo un punto e il pareggio con il Bologna ha dato una spinta in più a quella che potrebbe essere una volata epica, che potrebbe risolversi solo all’ultima giornata. Intanto, Spalletti si è affidato grosso modo sempre agli stessi uomini, tenendo sempre conto dell’importanza di tutti gli elementi della rosa.

La porta, però, è stata affidata a David Ospina, vero e proprio titolare del Napoli. Gli infortuni di Alex Meret e la mancata crescita di quest’ultimo su alcuni aspetti, hanno portato dunque il colombiano a disputare tutti i match importanti. La sua situazione contrattuale, però, impone alcune valutazioni. La scadenza è fissata per il prossimo 30 giugno 2022 e pare sia arrivata la decisione del Napoli sul rinnovo.

Napoli, Ospina dice addio a fine stagione

Secondo quanto riferito dall’edizione di oggi di Repubblica, Aurelio De Laurentiis ha preso la decisione di non rinnovare il contratto di Ospina. Classe ’88, il portiere colombiano sarà dunque libero a parametro zero e già da ora potrà firmare per un’altra squadra. Molto dipenderà dal progetto e dalle sue prospettive per questa fase finale di carriera. Il Napoli punterà dunque su Meret, a cui affiderà la titolarità anche per rientrare dell’investimento fatto tre anni fa.

Il Napoli spese 26 milioni di euro per Meret. Ad oggi il suo valore è calato in virtù delle poche partite giocate da titolare, ma anche dei numerosi infortuni che ha subito. Sarà dunque un rischio per il club partenopeo rinunciare a Ospina, ma il progetto da questo momento in poi è chiaro: puntare sui giovani.