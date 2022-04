“Non succederà”: Inter, la sentenza di Costacurta gela i tifosi

Arrivano le parole dell’ex difensore Alessandro Costacurta che spiazzano i tifosi dell’Inter e non solo sulla lotta scudetto

La lotta scudetto è sempre più serrata e questo potrebbe essere un weekend di Serie A molto importante. Il Milan sarà ospite del Torino, l’Inter e il Napoli invece giocheranno in casa rispettivamente contro Verona e Fiorentina. Un turno che dovrà essere di ripresa da parte dei rossoneri dopo lo 0-0 casalingo col Bologna di alcuni giorni fa. E le inseguitrici dovranno necessariamente continuare a vincere per evitare che il distacco dovesse diventare più ampio.

Mai si era visto un campionato così combattuto e con questa classifica a sette giornate dalla fine. Ma se da una parte è un bene per lo spettacolo, dall’altra i club italiani questa stagione hanno fatto molto male in Europa. Nessuna è arrivata ai quarti di finale di Champions League e in gioco sono rimaste soltanto Atalanta e Roma, ma in Europa League e Conference. E a tal proposito è intervenuto Alessandro Costacurta, soffermandosi proprio sul percorso in Europa di Milan, Napoli e Inter.

Milan, Napoli e Inter: parla Costacurta

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport: “Milan, Napoli e Inter sono squadre imperfette, non succederà mai che andranno troppo avanti in Europa”. Poi prosegue: “Nulla è scontato in Serie A, l’Inter perde con il Sassuolo, il Napoli fatica con l’Udinese e il Milan pareggia col Bologna. Per questo non sono squadre perfette”. Un’analisi che comunque è importante visto l’andamento nelle coppe europee delle tre squadre.

La sensazione è che manchi ancora qualcosa per competere con Liverpool e Barcellona, squadre che hanno superato il turno nelle rispettive coppe a discapito proprio delle italiane. Questione di investimenti, giocatori, un po’ di tutto. Ma allo stesso tempo la Premier League e la Liga non sono combattute come la Serie A, al di là della sfida eterna tra Klopp e Guardiola in Inghilterra.