Empoli-Spezia, lo 0-0 non serve a nessuno: la classifica non si smuove

Finisce a reti bianche l’anticipo della trentaduesima giornata di Serie A. Poche emozioni ed un pari che fa comodo sia ad Empoli che a Spezia.

E’ terminato da pochi minuti l’anticipo della trentaduesima giornata di Serie A tra Empoli e Spezia. La sfida si è conclusa avara di gol ed emozioni con i toscani che continuano nel loro momento complicato e restano a secco di vittorie. Ottimo punto per lo Spezia, che, giornata dopo giornata, vede avvicinarsi l’obiettivo della salvezza.

Nel primo tempo partono bene gli ospiti: Thiago Motta preferisce Agudelo a Verde ed è proprio l’ex Fiorentina tra i più attivi, insieme a Bastoni. La gara è abbastanza nervosa e lo dimostrano i quattro minuti nella prima mezz’ora di gioco. Nel finale del primo tempo sfiora il gol Pinamonti, ma Provedel è bravo a respingere di piede.

Ad inizio ripresa Andreazzoli prova a cambiare la situazione con qualche cambio, l’Empoli ci prova di più mentre lo Spezia cerca di difendere il risultato. Asllani sfiora l’eurogol in girata, ci provano anche Henderson e Bajrami ma nulla da fare. Finisce a reti bianche, l’Empoli e lo Spezia non ottengono il successo, ma fanno insieme un ulteriore passo verso la salvezza.

Grazie a questo pareggio lo Spezia si porta a +11 sul Venezia di Zanetti che ha comunque due gare in meno da disputare. I liguri la prossima giornata affronteranno l’Inter mentre l’Empoli sabato prossimo affronterà una dura trasferta ad Udine.

CLASSIFICA SERIE A

Milan 67, Napoli 66, Inter 63*, Juventus 59, Roma 54, Lazio 52, Atalanta 51*, Fiorentina 50*, Verona 45, Sassuolo 43, Torino 38*, Bologna 34*, Empoli 34**, Udinese 33***, Spezia 33, Sampdoria 29, Cagliari 25, Venezia 22*, Genoa 22, Salernitana 16***

* (una gara in meno), ** (una gara in più), *** (due gare in meno)