Tevez di nuovo in Serie A? La notizia a sorpresa dall’Inghilterra

Carlos Tevez, attaccante argentino, potrebbe ritornare clamorosamente in Serie A: la notizia lanciata dall’Inghilterra

Carlos Tevez è uno che fa parlare di sé anche attraverso una storia su Instagram. L’attaccante argentino era stato all’Allianz Stadium per assistere al match scudetto tra Juventus e Inter, che ha sancito l’esclusione dei bianconeri. L’Apache è rimasto molto attaccato al mondo bianconero, tanto da visitare anche il centro sportivo. Insomma, un ritorno ben voluto dai tifosi della Juve.

In passato il suo nome è stato anche accostato al Milan, ai tempi di Berlusconi e Galliani. L’investimento, però, venne fatto su Alessandro Matri e con quei soldi, la Juventus puntò su Tevez. Un intreccio di mercato che ancora oggi i tifosi rossoneri si portano dietro. Secondo quanto riferito da ‘The Sun’, però, Tevez avrebbe aperto le porte a un nuovo trasferimento in Italia. Anche perché non si è ritirato dal calcio ed è stato fotografato in visita a Milanello insieme a Pioli e Maldini.

Milan, dall’Inghilterra la suggestione Tevez

Il nome di Tevez era stato anche accostato alla MLS, ma dall’Inghilterra lanciano un clamoroso approdo in Serie A. Il Milan potrebbe essere il secondo club italiano dell’argentino dopo la Juventus. E sarebbe un colpo ‘da Maldini’. Il club rossonero ha impostato il proprio progetto tecnico sull’acquisizione di calciatori d’esperienza che hanno dato una grossa mano a Stefano Pioli.

Ibrahimovic gioca troppe poche partite in una stagione ed è per questo che è arrivato uno come Giroud. E poi c’è Kjaer, fermo ai box per infortunio ma che è un elemento imprescindibile. Però il capitolo Tevez potrebbe sorprendere un po’ di più, soprattutto per le recenti esperienze in Cina e in Argentina, fuori dal calcio ‘che conta’. Quindi apparirebbe improbabile un suo arrivo.