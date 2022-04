Lukaku, mossa inaspettata del Chelsea: Tuchel ha deciso

Prosegue il momento negativo di Romelu Lukaku con il Chelsea e l’ultima decisione presa da Tuchel pesa più delle precedenti.

Non è un mistero che il ritorno al Chelsea di Romelu Lukaku è stato piuttosto infelice. La stagione agli ordini di Thomas Tuchel non ha funzionato, almeno fino al momento. Il calciatore e l’allenatore non si sono capiti e in più occasioni all’attaccante è venuta la nostalgia dell’Inter.

Ha lasciato la Serie A troppo presto? Viene da pensare di sì, anche perché in nerazzurro aveva la consapevolezza di essere al centro del progetto, nonché protagonista con Lautaro Martinez di una complicità che ha favorito reti e scudetto.

La sconfitta del Chelsea per 3-1 in casa contro il Real Madrid ha ulteriormente confermato questa sinergia che non si riesce a creare. Una tripletta di Benzema ha chiuso la sfida dei quarti di finale di Champions League e la posizione di Lukaku comincia a essere piuttosto insicura.

Chelsea, Lukaku in tribuna contro il Southampton: aria d’addio?

In occasione della sfida contro il Southampton, Tuchel ha preso la prima drastica decisione su Lukaku. L’attaccante belga non solamente non è stato schierato in campo, addirittura è stato spedito in tribuna. Un segnale della poca fiducia o meglio della poca intesa con l’allenatore?

Evidentemente sì e risuonano le dichiarazioni rilasciate proprio dal tecnico del Chelsea in occasione di un’intervista concessa a ‘La Repubblica’: “Romelu deve superare la stanchezza sia fisica che mentale. Io amo questo club e i suoi giocatori, non stiamo qui a dare la colpa a Lukaku (in riferimento alla sconfitta contro il Real Madrid, ndr). L’abbiamo comprato perché credevamo e crediamo in lui, ma sicuramente finora il matrimonio non è andato bene. Lo ammetto, ma non è finita perché nel calcio tutto cambia in un attimo”. Dichiarazioni che sanno di bocciatura a metà, in attesa che la stagione sportiva finisca e si tirino le somme.