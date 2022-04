“Mi dispiace…”: Chelsea-Lukaku, arriva la rivelazione di Tuchel

A parlare del momento del Chelsea e di Romelu Lukaku è ancora una volta il tecnico dei Blues, Thomas Tuchel

La fantastica prestazione di Karim Benzema contro il Chelsea ha fatto, anche una volta, sorgere il più spontaneo dei dubbi. Quello sull’assegnazione dell’ultimo Pallone d’Oro, ovviamente. La tripletta del centravanti del Real Madrid ha fatto alzare ‘tutti in piedi sul divano’ i telespettatori che hanno guardato la partita. Un match in cui Romelu Lukaku, manco a dirlo, è partito dalla panchina. Il centravanti ex Inter è ormai un corpo estraneo nei Blues e spesso Thomas Tuchel gli preferisce Havertz.

Lo stesso Lukaku è poi entrato in campo, ma non ha inciso sulla partita nonostante avesse avuto due ottime occasioni per segnare e riaprire il discorso qualificazione. Le cose vanno male anche in Premier per il Chelsea, con la sconfitta per 1-4 contro il Brentford. Ma Thomas Tuchel questo pomeriggio ha provato a gettare acqua sul fuoco, consapevole delle difficoltà di Lukaku e della rosa dei Blues in questa fase.

Chelsea, Tuchel parla del momento di Lukaku

Le parole di Tuchel provano a dare una spiegazione al momento di Lukaku e del Chelsea: “Non è l’unico a non essere al massimo, la sosta delle Nazionali ci ha tolto qualcosa, abbiamo avuto la sensazione di aver perso un po’ di smalto. Il gol avrebbe aiutato tanto Romelu, mi dispiace perché ha avuto due occasioni. L’importante è allenarsi bene e lui lo fa”. La sosta ha inevitabilmente danneggiato diversi giocatori, anche se è difficile credere questo anche per Lukaku.

Infatti, l’ex attaccante dell’Inter non è stato convocato dal ct del Belgio Roberto Martinez, che ha preferito puntare su giocatori con meno di 50 presenze nelle amichevoli. Insomma, nelle prossime settimane si capirà dove può arrivare il Chelsea e dove Lukaku può migliorare per integrarsi al meglio.