“Non era al 100%”: Milan, addio alle polemiche. Pioli vuota il sacco

Stefano Pioli, allenatore del Milan, in conferenza stampa ha presentato la sfida di campionato contro il Torino, aprendo a tante attese novità.

Il rush finale del campionato è ad altissima tensione. Milan, Napoli e Inter sono lì a pochi punti e si giocano la vittoria del campionato. Risulta sempre più difficile capire quale squadra possa alla fine spuntarla, ma indubbiamente il campionato sta offrendo un faccia a faccia sempre più interessante, che sta ricevendo la risposta attesa dai tifosi: stadi pieni e sogni aperti.

Stefano Pioli, allenatore del Milan, sa che il cammino dei rossoneri in questo momento è quello dei favoriti, poiché la matematica li vede capolista ma non è così scontato mantenere il vantaggio a causa di un calendario che non è esente da insidie.

Il prossimo turno, ad esempio, vedrà i rossoneri confrontarsi con il Torino, formazione ostica, che quest’anno si è rivelata più temibile del previsto. A tal proposito, l’allenatore rossonero ha presentato il match in conferenza stampa.

Milan, Pioli presenta la gara col Torino in conferenza stampa

“Non esistono squadre perfette, tutte vivono dei momenti di alti e bassi che si superano con il lavoro. Noi abbiamo dimostrato di poterlo fare col gioco di squadra e puntiamo a questo”, interviene così Stefano Pioli in merito alla corsa scudetto e ai valori aggiunti che il Milan possiede.

Non mancano però argomenti caldi, di cui uno è quello su Kessie. Il giocatore lascerà la squadra a fine stagione per passare al Barcellona e il dissenso dei tifosi si è fatto sentire già con fischi rumorosi: “Kessie è tranquillo e motivato”. La chiosa di Pioli è semplice e diretta. Saelemaekers, invece? Il calciatore è finito in fondo alle gerarchie del tecnico, che gli ha preferito Messias e in queste ultime giornate si capirà il suo futuro. Pioli ne parla così: “È un titolare, ma devo fare delle scelte. La condizione psico-fisica non può essere sempre al 100%. Ho preso determinate decisioni che ritenevo giuste, ma ci sono tante altre occasioni”.