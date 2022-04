Torino-Milan, la decisione su Ibra e la doppia novità di Pioli

La sfida tra Torino-Milan potrebbe spingere Pioli a valutare diverse novità dopo il deludente pareggio interno contro il Bologna. Il tecnico rossonero dovrà sciogliere i dubbi legati alla presenza di Ibrahimovic dal primo minuto

Milan a caccia di risposte e di un immediato riscatto dopo il recente pareggio contro il Bologna. Il tecnico rossonero, in vista della sfida contro il Torino, si affiderà al solito 4-2-3-1, ma attenzione alle possibili sorprese già dal primo minuto.

Nonostante alcune conferme sulla possibile titolarità di Ibrahimovic, la sensazione è che il centravanti svedese partirà ancora una volta dalla panchina. Spazio ancora a Giroud, ma attenzione anche a Rebic, il quale potrebbe insidiare anche Leao nel ruolo di esterno sinistro.

Possibile bocciatura anche per Kessiè, pronto ad accomodarsi nuovamente in panchina, con Bennacer e Tonali confermati in mezzo al campo e Diaz sulla trequarti. Pioli, dal canto suo, scioglierà le ultimissime riserve solamente dopo i prossimi allenamenti di rifinitura. Sulla fascia destra offensiva spazio per Messias.

Torino-Milan, formazioni e ultimissime: scalpita Rebic

Come accennato, Giroud resta in netto vantaggio su Ibrahimovic per il ruolo di centravanti. Occhio anche a Rebic, profilo ideale per attaccare gli spazi in profondità e per non dare punti di riferimento a Bremer e alla difesa granata. L’attaccante croato potrebbe giocarsi una maglia da titolare con Ibra e Giroud, ma anche con Leao. Sono attese novità nelle prossime ore. Di seguito le probabili formazioni di Torino-Milan, match valido per la 32^ giornata di Serie A:

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Mandragora, Lukic, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. All. Juric

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli