“Si libera a zero”: Juve, colpo a sorpresa in ‘casa’ di Ronaldo

La Juve guarda con interesse al mercato in vista della prossima stagione. E una clamorosa opportunità arriverebbe proprio da Manchester.

Con la qualificazione alla prossima Champions League praticamente blindata dopo il successo di ieri contro il Cagliari, la Juve ha sempre un occhio sul calciomercato per cercare di costruire una squadra competitiva in vista della prossima stagione.

Già acquistato Gatti dal Frosinone, i bianconeri sono anche alla ricerca di un colpo di livello internazionale, in previsione di diversi addii che, per età o per ingaggio elevato, la dirigenza cercherà di piazzare da qualche parte.

Nelle ultime ore in Inghilterra sta prendendo piede un’indiscrezione che vedrebbe la Juve pronta a prelevare un calciatore del Manchester United. L’attuale squadra dell’ex Cristiano Ronaldo, stando a quanto riporta il Daily Mirror, sarebbe intenzionata infatti a non rinnovare il contratto di Jesse Lingard scatenando quindi l’interesse i diverse pretendenti. Il centrocampista inglese, che all’occorrenza può giocare anche come seconda punta, ha infatti il contratto in scadenza a giugno e molto probabilmente non ci sarà alcun rinnovo.

Juve, ipotesi Lingard. Ma occhio alla concorrenza.

Il 29enne centrocampista inglese non ha trovato in questa stagione particolare spazio nei Red Devils. Pochissime le presenze da titolare dal primo minuto. Per questo il Manchester United sarebbe intenzionato a non rinnovare il contratto, rendendo il calciatore un obiettivo papabile.

La Juve potrebbe quindi fiondarsi sul calciatore cogliendo al volo l’opportunità. Su Lingard però, sempre secondo i media inglesi, ci sarebbe anche l’interesse di altri due club italiani: la Roma e il Milan. Potrebbe quindi a questo punto palesarsi una sfida tutta italiana per il centrocampista del Manchester United. Lingard potrebbe puntare sulla Serie A per rilanciare una carriera che, a 30 anni compiuti, sta rischiando di uscire fuori dai binari prima del previsto.