Vlahovic trascina la Juve, battuto il Cagliari in rimonta

La Juve di Allegri vince l’anticipo serale contro il Cagliari. I bianconeri ribaltano l’iniziale svantaggio e portano a casa i tre punti.

Successo per la Juve, che supera il Cagliari ribaltando l’iniziale svantaggio, e porta a casa tre punti preziosi. A decidere il match ci pensano de Ligt e Vlahovic dopo l’iniziale vantaggio di Joao Pedro. Per la Juve anche due gol annullati a Rabiot e Chiellini.

Cagliari che parte subito forte grazie alla rete di Joao Pedro dopo solo 10 minuti di gioco. La Juve però non accusa il colpo e al 23′ trova il pari con Rabiot che devia beffando Cragno. Il francese però, secondo Chiffi dopo un richiamo del VAR, tocca con il braccio sul tiro di Pellegrini e quindi il gol è da annullare.

La Juve trova però il pari nel finale grazie ad un Cuadrado superlativo che pesca ottimamente de Ligt. Si va al riposo sul pari. Nella ripresa la Juve ricomincia esattamente da dove aveva lasciato. Chiellini fa 2-1, ma ancora una volta il gol viene annullato per posizione di fuorigioco. C’è quindi bisogno del solito Vlahovic per un altro gol, stavolta convalidato. Il serbo sfrutta il filtrante di Dybala e mette a segno il 2-1 che regala i tre punti ai bianconeri.

Juve, tre punti che mettono al sicuro la Champions

Per la Juve un successo importantissimo. Dopo lo stop contro l’Inter della scorsa settimana, i bianconeri si riscattano immediatamente, ottenendo tre punti su di un campo non facile e blindando in tal modo il quarto posto. Per il Cagliari un ko, ormai il quinto consecutivo, che sa di allarme. Sono sempre tre i punti di vantaggio sulla coppia Venezia–Genoa, ma con rispettivamente due ed una partita in più.

Ecco la classifica aggiornata: Milan 67, Inter 66, Napoli 66, Juventus 62+, Roma 54, Lazio 52, Atalanta 51*, Fiorentina 50*, Verona 45+, Sassuolo 43, Torino 38*, Bologna 34*, Empoli 34+, Udinese 33**, Spezia 33+, Sampdoria 29, Cagliari 25+, Venezia 22*, Genoa 22, Salernitana 16**

* (una gara in meno), ** (due gare in meno), + (una gara in più)