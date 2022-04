Alle 15 spazio a ben tre match di questa domenica pomeriggio di Serie A. Si affrontano, tra le altre, anche Sassuolo ed Atalanta.

Due squadre che hanno fatto vedere tante buone cose nel corso dell’anno, due allenatori in grado di esprimere due tipologie di gioco che hanno attirato l’attenzione anche dei top club. Dionisi contro Gasperini, entrambi alla ricerca di punti per arrivare alla fine della stagione con la consapevolezza di aver dato tutto il possibile.

Per l’Atalanta la Champions rappresenta ad oggi un risultato molto difficile da raggiungere, ma anche il piazzamento europeo non è scontato. Roma e Lazio non si arrenderanno fino alla fine, ed è per questo che la Dea ha ben chiaro quanto sia importante non lasciare nient al caso.

Il Sassuolo, di contro, ha già raggiunto la soglia dei 40 punti. Ecco che contro l’Atalanta c’è l’occasione di regalare un risultato importante a tutti i tifosi.

Sassuolo-Atalanta, le formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Chiriches, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Raspadori, Traorè; Scamacca. All. Dionisi

ATALANTA (3-4-3): Musso; Scalvini, Demiral, Toloi; Hateboer, Pessina, Pasalic, Pezzella; Miranchuk, Zapata, Boga. All. Gasperini