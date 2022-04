Inter, salti di gioia per i tifosi: sospiro di sollievo per Inzaghi

Una delle poche note negative di ieri sera per l’Inter. Adesso però arrivano notizie che possono far sorridere Simone Inzaghi.

Archiviato con un successo il match contro l’Hellas Verona, l’Inter può guardare con fiducia e ottimismo al prossimo futuro. La sconfitta del Napoli contro la Fiorentina permette oltretutto ai nerazzurri di recuperare tre punti importantissimi sui partenopei, ma le buone notizie per Simone Inzaghi non finiscono qui.

Ieri, proprio durante il match contro l’Hellas Verona, Stefan De Vrij era stato sostituito all’intervallo per un problema fisico ai flessori. Le condizioni del centrale olandese erano infatti una delle poche note non liete della serata di ieri che, sul campo, ha visto l’Inter trionfare in maniera abbastanza agevole.

C’è quindi molta preoccupazione per le condizioni di Stefan De Vrij, considerando l’importanza del calciatore per gli schemi di Simone Inzaghi e soprattutto l’importanza del momento per i nerazzurri. Per il momento però le notizie che trapelano sono positive e Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo.

Inter, le condizioni di De Vrij una buona notizia per Inzaghi

Stando a quanto riportano i colleghi di Sky Sport le condizioni del centrale olandese non destano particolari preoccupazioni, tanto che al momento non è prevista alcuna visita per Stefan De Vrij. Simone Inzaghi può quindi al momento considerare il calciatore come arruolabili per il prossimo match contro Spezia ancora non certo di aver ottenuto la salvezza.

La situazione però cambierebbe qualora il difensore nerazzurro dovesse accusare ancora dolore anche nella giornata di domani. A quel punto lo staff medico nerazzurro procederebbe con esami medici più approfonditi, valutando eventualmente entità dell’infortunio e tempi di recupero. Al momento però l’ottimismo prevale e non sembra che Inzaghi debba preoccuparsi più di tanto.