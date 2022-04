Il Napoli crolla al Maradona: colpaccio della Fiorentina

Brutta sconfitta per il Napoli che viene battuto in casa dalla Fiorentina. Una sconfitta pesante per gli azzurri in ottica corsa Scudetto.

Fiorentina corsara a Napoli. La Viola di Italiano batte il Napoli al Diego Armando Maradona e complica non poco la corsa Scudetto per gli uomini di Spalletti, raggiunti il classifica dall’Inter e con la prospettiva di una mini-fuga del Milan.

Nonostante un buon inizio del Napoli, la Fiorentina passa in vantaggio con Nico Gonzalez al 29′. Il primo tempo si conclude con i toscani in vantaggio che oltretutto recriminano per un rigore non concesso per fallo di mano di Mario Rui. Nella ripresa il Napoli prova a recuperarla con la girandola dei cambi e strategia di Spalletti sembra funzionare. E’ infatti il nuovo entrato Dries Mertens a fare 1-1.

Il Napoli prende coraggio, ma la Fiorentina in ripartenza punisce gli azzurri. Il nuovo entrato Ikoné rimette di nuovo avanti la Viola. Nemmeno il tempo di recuperare psicologicamente ed è Cabral a fare il terzo gol. I partenopei accociano con Osimhen nel finale. Il forcing azzurro però non porta al pari e la Fiorentina esce dal Maradona con i tre punti.

Napoli, sconfitta contro la Viola. l’Udinese vince a Venezia

Negli altri due match di giornata il Sassuolo batte l’Atalanta, mentre lo scontro salvezza tra Venezia e Udinese si conclude con il successo in extremis dei bianconeri. All’iniziale vantaggio friulano di Deulofeu nella prima frazione, risponde Henry. In pieno recupero arriva però la rete di Becao che regala all’Udinese i tre punti.

Ecco la classifica aggiornata: Milan 67, Inter 66, Napoli 66+, Juventus 62+, Lazio 55+, Roma 54, Fiorentina 53, Atalanta 51, Sassuolo 46+, Verona 45+, Torino 38*, Udinese 36* Bologna 34*, Empoli 34+, Spezia 33+, Sampdoria 29, Cagliari 25+, Venezia 22, Genoa 22*, Salernitana 16**

* (una gara in meno), ** (due gare in meno), + (una gara in più)