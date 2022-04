Caos Inter-Verona, è ufficiale: arriva il provvedimento che gela i tifosi

Vittoria dell’Inter contro il Verona grazie a Barella e Dzeko, ma i tifosi sono gelati da alcuni provvedimenti

L’Inter ieri ha battuto il Verona rilanciandosi prepotentemente nella corsa allo scudetto. Un 2-0 netto, arrivato grazie ai gol di Barella e Dzeko, che ha permesso di dare continuità alla vittoria con la Juventus. Il Napoli giocherà oggi alle 15:00 e il Milan questa sera alle 20:45. Entrambe dovranno dare una risposta seria rispettivamente contro Fiorentina e Torino. La classifica resta falsata in virtù del recupero di Bologna-Inter, fissata al prossimo 27 aprile.

Il calcio sta tornando man mano alla normalità e in Italia gli stadi sono ritornati al 100% della capienza. E’ però aumentata l’inciviltà dei tifosi, o comunque non si è affievolita. Il provvedimento arrivato questa mattina, infatti, ha un po’ gelato le tifoserie di Inter e Verona. Ieri al Meazza erano presenti oltre 60 mila persone, che purtroppo vengono messi in cattiva luce per colpa di alcuni delinquenti che ogni settimana popolano gli spalti.

Inter-Verona, il provvedimento della Questura di Milano

Secondo quanto riferito da IlGiorno.it, il questore di Milano ha applicato il DASPO per tre tifosi durante Inter-Verona. All’inizio del match, infatti, dal settore ospiti è partito un lancio di oggetti e bottiglie verso un settore occupato da famiglie e bambini. Tra questi, anche un bicchiere di plastica pieno di urina che ha fatto finire nei guai un tifoso ventunenne a cui è stato appunto applicato il DASPO, che lo terrà lontano dagli stadi per tre anni.

Ma non è finita qui. Anche alcuni tifosi dell’Inter sono stati ‘coinvolti’ in questo provvedimento. Un tifoso di vent’anni ha provato a eludere i controlli, spingendo e inveendo contro uno steward e resistendo all’intervento dei poliziotti. E un altro, di anni ventuno, trovato in possesso di un fumogeno. Entrambi hanno ricevuto un DASPO di tre anni.