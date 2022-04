“Dybala può ancora rinnovare”: Juventus, cosa è successo dopo il Cagliari

La Juventus torna a vincere a Cagliari e lo fa grazie ai gol di De Ligt prima e di Vlahovic dopo: gli occhi sono rimasti però puntati anche su Dybala

La Juventus, dopo la sconfitta subita in casa contro l’Inter nella 31^ giornata, è tornata a vincere contro il Cagliari. E l’ha fatto grazie ai gol di De Ligt prima e di Vlahovic dopo. Reti che hanno risposto al primo gol del match, segnato da Joao Pedro.

Altro protagonista della serata, almeno per le alte aspettative della stragrande maggioranza dei tifosi bianconeri, è stato ancora una volta e senza dubbio Paulo Dybala. C’è chi ancora non si arrende all’idea di vederlo andar via da Torino. A maggior ragione a parametro zero, con il contratto che scadrà a giugno di quest’anno e con le parti che non hanno trovato un accordo.

Dal canto loro, quindi, i tifosi sperano ancora in un clamoroso cambiamento dell’ultimo minuto. Cambiamento di idee che possa permettere alla Joya di non dover dire addio alla Juventus. La separazione sarebbe così evitata, insieme alla ‘sofferenza’ provocata da essa.

Juventus, i tifosi ci sperano fino alla fine: “Dybala può ancora restare e rinnovare”

Paulo Dybala partecipa al gioco della Juventus con le proprie indiscusse qualità ma soprattutto è il primo a gioire con i compagni ogni qual volta la squadra riesca a segnare nella porta avversaria. I messaggi rivolti ai tifosi, da parte dell’argentino, non si sono fatti attendere sui social, come avvenuto dopo la gara contro l’Inter all’Allianz Stadium. I sostenitori bianconeri, dopo il match vinto ieri contro il Cagliari, hanno così ripreso a sperare in un cambio di rotta dell’ultimo minuto sulla questione rinnovo.

Su ‘Twitter’, allora, i pensieri di speranza su un eventuale possibilità di rinnovo, da poter sfruttare in questi ultimi due mesi circa prima della scadenza del contratto, si sono susseguiti con insistenza. “Paulo Dybala può ancora restare e rinnovare. C’è ancora tempo. Si può fare un passo indietro e firmare il rinnovo”, una frase diretta che racchiude il sogno del mondo juventino. O almeno della maggior parte dei tifosi della Vecchia Signora.