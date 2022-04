“C’era rigore!”: Napoli-Fiorentina, scoppia la polemica

Forte polemica nel match tra Napoli e Fiorentina. L’arbitro non avrebbe ravvisato un rigore scatenando le accese proteste.

Napoli-Fiorentina è un match cruciale per la corsa Scudetto che in questo finale di stagione vede protagonisti gli azzurri assieme alle due milanesi. Durante il primo tempo del match, chiusosi con il risultato di vantaggio per gli ospiti grazie ad una rete di Nico Gonzalez, c’è stato un episodio dubbio che ha scatenato le inevitabili polemiche.

La Fiorentina infatti recrimina per un mancato rigore concesso dal direttore di gara Mariani per fallo di mano di Mario Rui in area di rigore. Il calciatore del Napoli infatti, per anticipare Nico Gonzalez, avrebbe toccato il pallone con la mano.

A metà primo tempo il calciatore della Viola era avviato verso la rete, ma Mario Rui ha fermato l’azione. Secondo i fiorentini ciò è avvenuto in modo irregolare in quanto il terzino portoghese avrebbe utilizzato parti del corpo non consentite dal regolamento. L’arbitro Mariani non ha comunque ravvisato nulla di irregolare e quindi il gioco è continuato normalmente.

Mario Rui, tocca con la mano? La Fiorentina protesta

Il popolare portale fiorentina LabaroViola.com parla apertamente di “rigore solare ed evidente non fischiato”. I colleghi fiorentini caricato dei fotogrammi in cui si mostra il tocco irregolare di Mario Rui.

Da Firenze parlano quindi di un episodio che in campo poteva sembrare dubbio, ma che rivedendolo fotogramma per fotogramma non lascia spazio a discussioni. Per i colleghi toscani quello di Mariani è indubbiamente un errore che ha impedito alla Fiorentina di concludere il primo tempo del match contro gli azzurri con due gol di vantaggio.