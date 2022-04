Roma, Mourinho vuota il sacco: le dichiarazioni che non piaceranno ai tifosi

Ribalta e vince: così la Roma di Mourinho porta i 3 punti a casa contro la Salernitana ed è in piena lotta per un posto in Europa.

Non è stato semplice, tutt’altro. La Roma ha rischiato di bissare l’insuccesso di Conference League contro il Bodo in campionato, affrontando la Salernitana, convinta nella sua lotta in zona retrocessione. Radovanovic decide il primo tempo con una rete in favore dei granata, ma nella seconda frazione di gioco la Roma ribalta il tabellino.

Perez e Smalling in 4′ portano la squadra sul 2-1 e così l’Olimpico gremito può gioire e continuare ad assistere la formazione giallorossa che si confronta principalmente con Juventus, Lazio, Fiorentina e Atalanta per un posto in Europa.

Il pubblico segue con fiducia il lavoro di José Mourinho, nonostante le diverse difficoltà riscontrate soprattutto durante la prima parte di stagione e crede ancora alla Conference League. Giovedì l’appuntamento fondamentale per proseguire verso le fasi finali del torneo continentale.

Roma-Salernitana, le parole di Mourinho nel post-partita

La vittoria non fa dimenticare a Mourinho le difficoltà della Roma nel primo tempo contro la Salernitana. L’allenatore portoghese ai microfoni di ‘DAZN’ ammette di aver visto una squadra stanca, a causa dell’impegno del giovedì: “Sono sicuro che la stessa cosa ha pensato Gasperini”. I cambi tuttavia hanno trasformato la storia del match, contro i granata che comunque hanno dimostrato onore e voglia, sottolinea l’allenatore, che ne approfitta anche per chiarire: “Mi scuso per qualche parola non troppo bella che è uscita”.

Nonostante il convincente risultato, Mourinho non vuole sentir parlare di Champions League. Forse ciò potrà deludere i tifosi: “La Juventus è troppo forte per perdere i punti di vantaggio su di lui. La Lazio ha vinto due gare di fila grazie alla fortuna e alle decisioni arbitrali, mentre la vittoria di oggi della Fiorentina è stata fantastica. In questa Serie A c’è un campionato che si disputa tra le prime quattro e un altro che si disputa dalla quinta all’ottava posizione”. Mourinho conclude poi con una parentesi su Zaniolo, i cui tentativi sono stati bloccati anche da Sepe. Complimenti, infine, rivolti anche a Veretout, sottolineando: “Oggi è la vittoria della panchina”.