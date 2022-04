Roma, vittoria in rimonta contro la Salernitana: Mourinho si salva

Termina con una vittoria giallorossa il match domenicale delle 18 tra Roma e Salernitana. Mourinho evita una clamorosa sconfitta.

Dopo il quasi inaspettato successo della Fiorentina al Diego Armando Maradona di Napoli, la vittoria del Sassuolo contro un’Atalanta che forse dice addio alle ultime velleità di corsa Champions League e alla vittoria in extremis dell’Udinese sul Venezia, il pomeriggio della Serie A si conclude con Roma-Salernitana.

I giallorossi, chiamati ad approfittare del ko dell’Atalanta e a rispondere alle vittorie di Fiorentina e Lazio in ottica corsa europea, vengono però travolti dalle motivazioni una Salernitana che non ci sta a giocare il ruolo di cenerentola del finale di stagione. I granata infatti concludono il primo tempo sorprendentemente in vantaggio grazie alla rete di Radovanovic.

Nella ripresa la Roma prova in tutti i modi a recuperarla, ma la Salernitana regge fino praticamente alla battute finale. E’ infatti solo dopo il minuto 85 che la Roma, prima con Perez e poi con Smalling, riesce a ribaltare il risultato. Mourinho può quindi sorridere, evitando una sconfitta che avrebbe avuto davvero del clamoroso.

Roma, evitata una clamorosa sconfitta

Con questo risultato i giallorossi superano nuovamente la Lazio staccando una Fiorentina lanciatissima e ricacciando ancora più indietro l’Atalanta. Dall’altro lato la situazione della Salernitana si fa sempre più irreparabile. Con ancora 8 partite ancora da giocare (due in più del Genoa e una in più del Venezia) i giallorossi hanno però 6 punti da recuperare. Un’impresa non impossibile, ma certamente sempre più difficile.

Ecco la classifica aggiornata: Ecco la classifica aggiornata: Milan 67*, Inter 66*, Napoli 66, Juventus 62, Roma 57, Lazio 55, Fiorentina 53*, Atalanta 51*, Sassuolo 46, Verona 45, Torino 38**, Udinese 36**, Bologna 34**, Empoli 34, Spezia 33, Sampdoria 29*, Cagliari 25, Venezia 22*, Genoa 22, Salernitana 16**

*una partita in meno; ** due partite in meno