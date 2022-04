Roma-Salernitana, caos nel finale: frecciata inattesa di Mourinho

José Mourinho al termine di Roma-Salernitana ne ha approfittato per un chiarimento, che al contempo è stato una vera frecciata ai prossimi rivali.

Nonostante l’importante vittoria contro la Salernitana, soprattutto per la rincorsa europea in classifica, la Roma non ha vissuto 90′ di serenità. Nel primo tempo gli ospiti si sono portati in vantaggio e la sfida è stata ribaltata soltanto negli ultimi 10′ del match.

Ciò ha comportato animi piuttosto accesi e, quando si tratta di José Mourinho e delle sue squadre, spesso involontariamente si spera anche il limite della provocazione oltre che dell’ira. Sul finale di stagione c’è molto in gioco per i giallorossi, tra l’altro reduci dalla sconfitta esterna in Conference League contro il Bodo Glimt.

Al termine di Roma-Salernitana qualche battibecco di troppo tra le due squadre non è mancato e ha visto protagonisti anche i calciatori presenti in panchina. Il tecnico portoghese ha chiarito l’accaduto ai microfoni di ‘DAZN’.

Roma-Salernitana, le scuse di Mourinho nel post-partita: i fatti

“Una persona della mia panchina si è rivolta al gruppo della Salernitana e ha detto: “Voi tornate in Serie B”. Ovviamente loro non erano contenuti e mi sono scusato in nome del ragazzo che ha parlato. Ciò che accade in campo, resta in campo. Di certo nessuno aspetterà nessuno fuori per dargli un pugno”, ha rivelato l’allenatore in diretta tv.

Tuttavia anche nel contesto delle scuse, Mourinho ha già acceso gli animi per la sfida di ritorno contro il Bodo Glimt, in programma per giovedì, lanciando una provocazione in merito all’indagine in corso a causa di una supposta aggressione da parte del tecnico dei norvegesi verso il preparatore dei portieri della Roma. Il portoghese non si è risparmiato e ha sottolineato: “Io non nascondo mai la verità, come qualche società o la Polizia fa”.