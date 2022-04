“Cose ignobili”: Roma, mazzata a Mourinho. È successo in diretta

Roma-Salernitana è finita da pochi minuti. Nel post gara polemiche in diretta televisiva ai microfoni di DAZN.

La Roma vince in rimonta contro la Salernitana nella gara delle 18.00 del trentaduesimo turno di Serie A 2021/2022. Allo stadio Olimpico di Roma, i campani sfiorano il colpaccio e si fanno rimontare nel finale di gara grazie a due reti che salvano Josè Mourinho. Una gara dal sapore amaro per il ds della Salernitana Walter Sabatini, ex del match.

Intervenuto nel post gara ai microfoni di ‘DAZN’, l’uomo mercato del club campano ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta tv. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Con tutto il rispetto per la Roma, devo dire che assisto a cose ignobili dal punto di vista calcistico e sportivo. Non ho vinto titoli, ma non me ne frega un caz**. E’ una cosa inaccettabile qui. Tutta la panchina in campo ad ogni decisione arbitrale”.

Roma-Salernitana, Sabatini a DAZN

E prosegue nel suo sfogo: “L’arbitro cosa volete che faccia? Fischia un fallo a loro favore e loro vanno in gol. A noi sarebbe servito anche per il morale. Tutti in campo per un fallo laterale. Gli arbitri hanno già di natura una personalità molto blanda, cosa volete che facciano? Non hanno nemmeno voluto vedere il rigore su Djuric. Io so che devo perdere a Roma, ma vorrei farlo in altra maniera”.

Poi conclude: “Le scuse di Mourinho? Io chiedo scusa a lui per averlo nominato, è un semidio. Io non sono al suo livello, non ho vinto un caz**, ma sono una persona seria. Insieme al calcio mi curo anche della vita e così è invivibile. E’ una vita di arroganza, prepotenza e dislivelli. La mia squadra ha diritto ad un trattamento decoroso. Sono veramente inca**ato. Contatto Ibanez-Djuric? E’ un rigore netto, ma non me ne frega. Ci può stare che non me lo diano. Ma l’anticipo che genera il gol loro non lo posso accettare. Quello è un gesto tecnico di un giocatore, è un anticipo pulito, non un fallo”.