“Dategli la panchina d’oro”: Serie A, le big si inchinano all’allenatore

C’è una statistica impressionante che riguarda un tecnico della Serie A. Nessuno come lui in stagione e già si parla di Panchina d’Oro.

Con la Serie A 2021/22 che si avvia verso il suo rush finale è già possibile fare alcuni bilanci. Non è stato ancora deciso nulla. Sia la lotta Scudetto che quella per non retrocedere sono apertissime. Ed anche l’ingresso in Europa, se si eccettua forse la Champions League dove difficilmente le prime quattro non riusciranno a mantenere la loro posizione, è una lotta apertissima.

Roma, Lazio, Atalanta e Fiorentina per i due (o tre a seconda di come andrà la Coppa Italia) posti che garantiscono il pass per l’Europa League e la Conference League. E proprio i viola sono una delle squadre che è più migliorata rispetto alla scorsa stagione.

Con la vittoria di oggi al Diego Armando Maradona di Napoli, contro una delle candidate allo Scudetto, gli uomini di Italiano sono volati a quota 53 punti, superando l’Atalanta e portandosi ad una sola lunghezza dalla Roma e due dalla Lazio (che però ha una partita in più). Un bottino niente male, soprattutto se confrontato con quanto lo scorso anno aveva fatto la squadra toscana.

Serie A, impressionante dato della Fiorentina di Italiano

Sono infatti 23 i punti in più rispetto alla scorsa stagione. Alla giornata numero 31 la Fiorentina, nella stagione 2020/21 aveva 30 punti e stava lottando per la salvezza. Oggi, dopo lo stesso numero di partite, i punti sono 53 e i viola si trovano a lottare per l’ingresso in Europa. Oltre naturalmente ad una semifinale ancora aperta di Coppa Italia.

Secondo molti merito di Vincenzo Italiano. Il tecnico ex Spezia, che già lo scorso anno aveva ben figurato con la salvezza dei liguri, è considerato da molti il principale artefice di questo exploit della Fiorentina. Tanto che su Twitter è partita la sua ‘candidatura’ come Panchina d’Oro di questa stagione. In attesa di capire dove arriverà questa Fiorentina di certo, numeri alla mano, non si può dire che il premio non sarebbe decisamente meritato.