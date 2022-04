Milan, oltre al danno anche la beffa: l’infortunio gela i tifosi

Milan, non solo lo 0-0. Contro il Torino di Juric arriva una brutta notizia che gela i tifosi: il top player si è infortunato nel finale.

Il Milan di Stefano Pioli si ferma ancora una volta. Contro il Torino di Ivan Juric, allo stadio Olimpico Grande Torino, i rossoneri non riescono ad andare oltre lo 0-0 che vale un solo punto in classifica generale. Il club lombardo, dunque, tiene viva la lotta scudetto, con Napoli e Inter distanti solo due punti. I nerazzurri, inoltre, hanno ancora una gara da recuperare. Con un’ipotetica vittoria, i ragazzi di Simone Inzaghi sarebbero primi in classifica generale a +1 proprio sul Milan.

Una serata da dimenticare per la formazione di Pioli che, oltre al danno, deve fare i conti anche con un infortunio che rischia di pregiudicare le prossime partite. Nei minuti finale del posticipo della trentaduesima giornata di Serie A 2021/2022, infatti, si è fatto male uno dei perni fondamentali della rosa rossonera.

Torino-Milan, infortunio Tomori: le condizioni

Oltre al danno, arriva anche la beffa per gli uomini di Pioli. A pochi minuti dal fischio finale, infatti, il difensore centrale Fiyako Tomori ha accusato un problema fisico che ha costretto l’allenatore al cambio. Il calciatore ha avuto un problema muscolare e, di conseguenza, ha lasciato il posto a Gabbia.

Come riferisce ‘MilanLive.it’, Tomori ha sentito il muscolo del polpaccio tirare. Onde evitare di correre rischi e di compromettere il rush finale del campionato, il calciatore ed il tecnico Pioli hanno optato per la sostituzione a scopo precauzionale. Le sue condizioni non sono state ancora comunicate. Con ogni probabilità, nella giornata di domani verrà sottoposto ad esami clinici più approfonditi che chiariranno l’entità del suo infortunio.