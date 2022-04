Arnautovic trascina il Bologna e stende la Samp: 2-0 al Dall’Ara

Bologna vittorioso nel posticipo della trentaduesima giornata di Serie A 2021/2022. Arnautovic stende la Sampdoria di Giampaolo.

Bologna-Sampdoria è appena finita. Successo casalingo per la formazione di Sinisa Mihajlovic, assente in panchina a causa di problemi di salute. Gli emiliani conquistano i tre punti e salgono a quota 37 punti al dodicesimo posto in classifica, ma con una gara ancora da recuperare.

Si complica ulteriormente la classifica della Sampdoria di Marco Giampaolo che resta bloccata a quota 29 punti al sedicesimo posto in elenco. Nelle ultime sei partite i blucerchiati hanno collezionato ben cinque sconfitte ed una sola vittoria.

Bologna-Sampdoria, la sintesi del match

Dopo un primo tempo piuttosto noioso dal punto di vista dello spettacolo, ad aprire le danze ci pensa Arnautovic nel secondo tempo. Il centravanti del Bologna fa esultare i tifosi presenti allo stadio Renato Dall’Ara al minuto 62: l’attaccante è attento nel lanciare in rete il pallone.

Il secondo gol, invece, arriva dopo una serie di sfortunati eventi. Gli emiliani provano a chiudere i giochi a venti dal termine, ma Arnautovic e Sansone colpiscono la traversa nel giro di due minuti. Il gol del 2-0 definitivo porta la firma del centravanti austriaco che al minuto 76 evita l’intervento di Colley con una finta e batte Audero per la seconda volta nel match.

Classifica Serie A

Milan punti 68, Inter* 66, Napoli 66, Juventus 62, Roma 57, Lazio 55, Fiorentina* 53, Atalanta* 51, Sassuolo 46, Verona 45, Torino* 39, Bologna* 37, Udinese** 36, Empoli 34, Spezia 33, Sampdoria 29, Cagliari 25, Genoa 22, Venezia* 22, Salernitana** 16.

*Una partita in meno

**Due partita in meno