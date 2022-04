Juventus, il big si è incontrato col PSG: l’annuncio gela Agnelli

Brutte notizie sul fronte mercato per la Juventus Andrea Agnelli. Secondo i media francesi il PSG è pronto a fare follie per il calciatore.

Con il successo nell’ultima giornata di campionato contro il Cagliari la Juventus ha virtualmente blindato la sua partecipazione alla prossima Champions League. Una notizia fondamentale in chiave mercato, con Andrea Agnelli che può quindi, con maggiore serenità, allocare il budget per la prossima campagna acquisti.

Con Gatti, difensore del Frosinone, già acquistato in vista della prossima stagione, i bianconeri sono intenzionati a muoversi perlopiù sul centrocampo, dove ci saranno diversi cambiamenti. Non è comunque un mistero che il sogno di Agnelli e della tifoseria bianconera sarebbe quelli di riportare a Torino Paul Pogba.

Il francese, campione del mondo con la sua nazionale, ha lasciato Torino nel 2016. Venduto a peso d’oro al Manchester United, Paul Pogba è però sempre rimasto nella mente e nel cuore dei bianconeri tanto che ogni tanto vengono fuori voci su di un suo ritorno.

Juventus, il sogno è sempre Pogba: ma occhio al PSG

La trattativa però non è semplice. Le richieste del classe ’93 non sono certo basse. Ed in più al momento si registra un pericoloso inserimento. Secondo quanto riporta Footmercato infatti su Paul Pogba per la Juventus c’è da considerare la concorrenza del PSG.

Il club parigino, ansioso di prelevare uno dei capisaldi della nazionale francese, avrebbe già contattato l’entourage del calciatore imbastendo un primo abbozzo di trattativa. La volontà del PSG di portare Paul Pogba all’ombra della Torre Effeil è palese e di certo al club francese non manca la disponibilità economica. Vedremo se di fronte a questo inserimento prepotente la Juventus accetterà di rilanciare, oppure se preferirà virare sul altri obiettivi per non impelagarsi in un’asta al rialzo con il PSG.