Juventus, la notizia gela i tifosi: sembrava fatta, ora rischia di saltare tutto

Calciomercato Juventus, c’è ormai poco di certo per il futuro specialmente per i giocatori in scadenza di contratto

La Juventus, dopo aver incassato la sconfitta contro l’Inter all’Allianz Stadium, ha già ripreso a correre nel campionato di Serie A. Vincendo contro il Cagliari ha, infatti, tenuto più lontane le romane alle sue spalle e ha aggiunto un ulteriore tassello per consolidare la sua posizione nella corsa verso la Champions League.

In ambito calciomercato, il primo addio certo (e anche quello tuttora più discusso) riguarda senza dubbio Paulo Dybala. L’argentino partirà a parametro zero a giugno, ma la destinazione resta ancora ignota. Anche perché sono diversi i club interessati al suo profilo.

Oltre la Joya, tuttavia, ci sono anche altri giocatori in scadenza al 30 giugno 2022. Bernardeschi, Cuadrado, De Sciglio e Perin, infatti, ancora non sanno con certezza cosa il futuro riserverà loro. Anche quei giocatori che sembravano essere fondamentali tra le file bianconere, ora non sono più del tutto certi che il loro posto a Torino sia scontato.

Calciomercato Juventus, nulla è certo: anche il rinnovo di Cuadrado resta in stand by, in corso una serie di valutazioni

Secondo quanto riferito questa mattina da ‘La Gazzetta dello Sport’, dunque, nessuno dei quattro giocatori in scadenza della Juventus è certo al 100% di restare a Torino. In bilico ci sono ancora infatti i contratti in scadenza di Federico Bernardeschi, Juan Cuadrado, Mattia De Sciglio e Mattia Perin.

Il quotidiano ha, così, fatto sapere che: “Nessuno di questi quattro giocatori in scadenza è sicuro di poter restare alla Juventus. Neppure Cuadrado, che con il club aveva preso un accordo sulla parola già nel corso della precedente stagione. Il motivo di ciò è che la Juve al momento sta facendo tutta una serie di valutazioni”. “Prima di dare conferma di qualsiasi giocatore – si legge ancora – soprattutto di quelli non più giovanissimi, il club vuole essere sicuro che ne possa valere la pena”. Una notizia che preoccupa i tifosi bianconeri, sicuri di voler contare sul colombiano ancora per i prossimi mesi.