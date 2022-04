“Inzaghi ha deciso”: Inter, è certo l’addio a fine anno

L’Inter sembra essere tornata quella di un tempo e ora l’obiettivo è non cedere nuovamente il passo nella lotta Scudetto: decisioni anche sul fronte calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi, dopo la vittoria di misura conquistata all’Allianz Stadium contro la Juventus, ha conseguito un secondo risultato utile consecutivo contro il Verona. Grazie ai gol di Barella e di Dzeko, nella 32^ giornata, i nerazzurri hanno così ottenuto altri tre punti da aggiungere alla corsa Scudetto. Decisioni importanti sembrerebbero essere state poi prese anche sul fronte del calciomercato.

Sul versante del mercato, quindi, l’Inter con Marotta e Ausilio sta anche pensando al futuro e agli innesti utili per affrontare al meglio la prossima stagione. Così come quelle successive. Non solo nomi in entrata però, dal momento che diversi sono i profili per cui l’avventura in nerazzurro sembra essere giunta al termine.

Uno di questi, secondo quanto riferito nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, dovrebbe con certezza essere Alexis Sanchez. Stando al quotidiano, infatti, Inzaghi avrebbe deciso che il cileno non sarà indispensabile per il progetto della squadra per il futuro. Il suo addio dovrebbe quindi arrivare a fine stagione, pur avendo il contratto in scadenza nel 2023.

Calciomercato Inter, tutto porta a un addio di Alexis Sanchez a fine stagione: “Inzaghi ha deciso”

Il contratto di Alexis Sanchez con l’Inter scadrà formalmente il 30 giugno 2023 ma, secondo quanto rivelato da ‘Tuttosport’: “Simone Inzaghi ha deciso. Sa chiaramente quali siano le gerarchie del proprio reparto offensivo. Così, in accordo con la società, si cercherà di chiudere in via anticipata il rapporto con Alexis Sanchez”.

L’ingaggio del cileno pesa sulle casse dell’Inter. Il contratto prevede, infatti, per lui un pagamento di 7,5 milioni di euro, cifra da sborsare di cui il club nerazzurro farebbe volentieri a meno. Oppure che potrebbe comunque decidere di investire altrove. D’altronde, Sanchez ha giocato negli ultimi tempi solamente contro Torino e Fiorentina, dato di fatto che ormai non sia più tra le prime scelte di Simone Inzaghi.