Incredibile Lewandowski: addio al Bayern, la mossa sorprende tutti

Dalla Polonia emergono importanti e spiazzanti novità riguardo il futuro del bomber del Bayern Monaco Robert Lewandowski.

Il binomio tra il Bayern Monaco e l’attaccante Robert Lewandowski è stato uno dei più importati dell’ultimo decennio calcistico. Da quanto il polacco si è trasferito in Baviera dal Borussia Dortmund ha praticamente vinto tutto. Dando logicamente un enorme contributo a suon di gol ai successi del Bayern.

Dopo 340 gol in 369 presenze, per il momento, l’avventura di Lewandowski al Bayern potrebbe però concludersi. Alla soglia delle 34 primavere e con il contratto in scadenza nel 2023, il centravanti polacco potrebbe decidere di provare un’esperienza lontano dalla Bundesliga.

Nonostante il Bayern sia disposto ad intavolare le trattative per un ultimo prolungamento di contratto, che porterebbe l’attaccante a chiudere la carriera in Germania, Lewandowski sembra intenzionato a sfruttare l’ultima opportunità della carriera per trovare un ingaggio ancora al top in qualche altra big d’Europa.

Lewandowski, addio al Bayern: vuole andare al Barcellona

L’attaccante, stando a quanto riporta il media polacco TVP Sport, avrebbe spiazzato la dirigenze bavarese e deciso il suo futuro: in Spagna, al Barcellona. La prospettiva di un’esperienza nella Liga e nel suggestivo club catalano avrebbe spinto Lewandowski a declinare la permanenza al Bayern Monaco.

I bavaresi, messi di fronte alla volontà del calciatore, devono adesso cercare di ricavare il più possibile dalla sua cessione. Di certo, visto che a giugno il suo contratto entrerà nell’ultimo anno, la cifra richiesta al Barcellona non potrà essere altisonante. Si parla di un prezzo sui 65 milioni, ma in Catalogna, visti anche gli altri obiettivi di mercato non certo low cost, sono convinti di poter abbassare la cifra. In fondo sia le tempistiche, con la scadenza di contratto vicina, sia la volontà del calciatore, ormai a quanto pare uscito allo scoperto, giocano a favore del club blaugrana.