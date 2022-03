Haaland-Barcellona, colpo di scena: c’è l’annuncio del presidente

Ancora molto spesso il nome di Erling Haaland viene accostato al Barcellona di Joan Laporta: l’annuncio del presidente a questo proposito è stato chiaro

Il Barcellona, complice anche la ‘cura’ di Xavi, sembra essere quasi un’altra squadra rispetto a quella vista ad inizio stagione. Nella classifica de LaLiga spagnola, il club è risalito al terzo posto, mettendo in cassaforte 54 punti. Il tutto con una partita in meno da dover ancora disputare. Sul mercato, inoltre, molte indiscrezioni continuano ad associare il big Erling Haaland proprio al Barça.

Il Barcellona, quindi, soprattutto dopo l’uscita dalla Champions League, sembra aver cambiato rotta nella propria stagione. O per lo meno sembra averla decisamente migliorata. Si è portata così, nel campionato spagnolo di massima serie, a meno dodici (potenzialmente meno nove) dal Real Madrid, primo in classifica e battuto nel ‘Clasico’, e a meno tre (potenzialmente allo stesso punteggio) dal Siviglia.

Le aspettative per una rinascita anche nel futuro sono perciò molte. Come molte sono anche le indiscrezioni che accosterebbero ancora fortemente Erling Haaland, stella norvegese del Borussia Dortmund, proprio al Barcellona. A tal proposito, il presidente del club Joan Laporta ha rilasciato un annuncio tramite ‘El Mundo Deportivo’.

Calciomercato Barcellona, Laporta smentisce il possibile arrivo di Haaland: “Non faremo operazioni costose”

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ai microfoni de ‘El Mundo Deportivo’, in merito all’eventuale operazione su Erling Haaland, ha dichiarato: “Haaland al Barcellona? Non parlerò di giocatori nello specifico. Però posso rivelare che non faremo operazioni costose. Non vogliamo mettere il club a rischio”. “Possiamo tranquillamente parlare di giocatori. Però tutti devono restare tranquilli, dal momento che non faremo un’operazione di mercato di queste dimensioni”, ha aggiunto.

Laporta ha, inoltre, affermato: “È normale che molti giocatori vogliano venire al Barcellona. Per il club, per la squadra, per la filosofia che abbiamo. Fa molto piacere. Però chi vorrà raggiungerci dovrà adattarsi ai nuovi livelli degli ingaggi. Fondamentali sono la sostenibilità e l’equilibrio della società”.