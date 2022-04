Italia, la notizia che farà esultare Mancini: annuncio sulla Nazionale

All’Italia pesa ancora la mancata qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Arriva l’annuncio del possibile sostituto di Mancini.

La Nazionale italiana di Roberto Mancini è finita nell’occhio del ciclone dopo il ko contro la Macedonia del Nord del mese scorso. Gli azzurri, dopo la storica vittoria ad Euro 2020, non prenderanno parte ai Mondiali di Qatar 2022. Per la seconda volta di fila, dunque, l’Italia parteciperà alla Coppa del Mondo.

Dopo il fallimento targato Gian Piero Ventura, anche il commissario tecnico Roberto Mancini è finito sulla graticola. Veementi le proteste dei tifosi della Nazionale italiana che, nelle immediate ore successive alla sconfitta contro la Macedonia nei Playoff Qualificazione Mondiale, hanno chiesto il divorzio da Mancini. Diversi i profili accostati alla panchina azzurra, ma il futuro del CT Mancini non sembra più in bilico. Gabriele Gravina proseguirà con l’allenatore vittorioso agli Europei. Niente Cannavaro, Pirlo o Pioli come ipotizzavano i tifosi.

Italia, parla Fabio Cannavaro

Intervenuto ai microfoni di ‘Tuttomercatoweb.com’ proprio Fabio Cannavaro ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito della Nazionale italiana. Di seguito uno stralcio delle sue parole: “L’esclusione dal Qatar fa male – ha esordito – Dopo i Mondiali del 2006 non riusciamo più a dire la nostra. Siamo sempre stati protagonisti. Oltre a questo, mi rattrista anche la rassegnazione. In molti pensano che debba andare così, invece è un peccato. Ci sono delle generazioni che non hanno mai visto una fase finale. Bisogna cambiare in fretta”.

E conclude: “Io CT della Nazionale dopo Mancini? E’ normale che si faccia il mio nome – ha dichiarato – Ci sono anche altri campioni, ma al netto del ruolo da commissario tecnico che mi ha fatto piacere, non si può puntare su un solo uomo. Bisogna cambiare il sistema che fallisce da troppi anni. In ogni caso non ho sentito nessuno“.