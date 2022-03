Alle 20.45 scende in campo l’Italia, pronta a difendere i colori azzurri e portare il nostro paese al Mondiale. In campo contro la Macedonia.

Finalmente ci siamo. Dopo mesi di gran parlare riguardo l’Italia e la sua avventura ai Mondiali, è tempo per gli azzurri di scendere in campo e dimostrare di avere voglia di arrivare in Qatar per giocare la competizione. Roberto Mancini ha preparato al meglio questa sfida, che speriamo possa essere solo la prima e che sia un antipasto di quella che sarà la sfida contro una tra Portogallo e Turchia. Vincere stasera, dunque, assume un valore molto importante.

Guai a sottovalutare un avversario sulla carta abbordabile ma che può riservare sorprese. I pericoli per l’Italia si nascondono dietro l’angolo, la nazionale azzurra sa bene di portare sulle proprie spalle il peso di essere campioni d’Europa e dunque chiamati ad arrivare a Qatar 2022. Già doversi giocare l’accesso agli spareggi ha fatto storcere il naso a qualcuno, non arrivare alla competizione rappresenterebbe un dramma calcistico, considerando che sarebbe la seconda volta consecutiva che l’Italia manca l’accesso ai Mondiali.

Italia-Macedonia, le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Mancini, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. Ct: Mancini.

MACEDONIA DEL NORD (4-3-3): Dimitrievski; S. Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Ademi, Bardhi, Nikolov; Churlinov, M. Ristovski, Trajkovski. Ct: Milevski.