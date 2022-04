“Merita di…”: Juventus, che frecciata. La sentenza arriva in diretta tv

Duro affondo nei confronti della Juventus. Arriva la critica alla squadra bianconera che di certo non farà piacere ad Allegri.

La Juventus con la vittoria contro il Cagliari sembrerebbe aver blindato il quarto posto, l’ultimo utile per qualificarsi alla prossima Champions League. Un obiettivo minimo che Allegri, dopo un inizio difficile, è riuscito comunque ad agguantare.

A fine stagione però molto probabilmente verranno tirate le somme di una stagione che, seppur con la Coppa Italia potenzialmente ancora alzabile al cielo, sarà avara di gioie. L’eliminazione del Villarreal e la precoce uscita da una corsa Scudetto mai come quest’anno combattuta ed abbordabile, fanno crescere in casa Juventus diversi rimpianti.

Rimpianti che, secondo Massimo Ambrosini, non avrebbero nemmeno senso visto che la Juventus non meriterebbe nemmeno la possibilità di rientrare nel discorso Scudetto. “Quali rimpianti? La Juventus ha fatto più errori di tutti. Meritano di essere fuori dal discorso Scudetto” ha tuonato Ambrosini dagli studi di DAZN durante Sunday Night Square.

Juventus, la critica di Ambrosini: “Allegri ha fatto tanti errori”

L’ex centrocampista del Milan ha poi continuato: “Per carità, ci sono stati meriti nel momento in cui sono rientrati. Ma dopo la sconfitta contro l’Inter mi sa che ogni discorso è stato accantonato. Ed è giusto così, hanno commesso troppi errori durante il campionato.”

Infine una stoccata ad Allegri per alcune scelte contro il Cagliari. Scelte che, secondo Ambrosini, stavano compromettendo le possibilità di vittoria del match. “Non capisco la sostituzione di Dybala. Con pochi spazi Paulo era il giocatore ideale per far male. Perché sostituirlo? Così come anche con Arthur il tecnico stava commettendo un altro errore. Lo stava sostituendo quando era palese che in quel momento servisse in mezzo al terreno di gioco.”