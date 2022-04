Juventus, che frecciata al Torino: Juric resta spiazzato

Il giocatore passerà ufficialmente alla Juventus a partire da giugno: dopo essere stato a un passo dal Torino, arriva la frecciata a Juric

Il difensore italiano passerà ufficialmente alla Juventus a giugno di quest’anno. Dalla Serie B farà, così, il suo salto di qualità salendo al campionato italiano di massima serie. Tra l’altro nel club bianconero che è ai vertici della competizione. Le sue dichiarazioni hanno di rimando spiazzato il Torino, che fino all’ultimo minuto è stato certo di essersi assicurato la sua presenza per il futuro. Certezza poi crollata in un attimo.

Federico Gatti, attuale difensore del Frosinone (con il contratto in scadenza a giugno 2022), ha già lo scorso gennaio firmato il contratto per ufficializzare il passaggio alla Juventus. Dopo essere stato a un passo dal Torino, con uno stravolgimento di fronte dell’ultimo minuto, ha deciso di accettare la proposta dei bianconeri.

Terminata la stagione al Frosinone, dunque, per Gatti si concretizzerà un cambiamento di non poco conto. A tal proposito, intervistato da ‘Tuttosport’, il difensore classe 1998, ha dichiarato: “Per me è ancora surreale tutto questo. Mi sforzo di non pensarci in continuazione, perché ho la certezza che la mia carriera passerà per le ultime partite in Serie B”.

Juventus, Gatti si trasferirà nella Torino bianconera a giugno: la frase riferita a Juric non è però passata inosservata

Federico Gatti, ai microfoni di ‘Tuttosport’, ha dichiarato: “Quello che ha detto Allegri su di me mi ha fatto davvero piacere. Sono parole che mi danno la carica giusta e al tempo stesso sono parole che mi danno ancora più responsabilità. Lavorò sodo e al massimo per guadagnare presenze con la Juventus. Qualche anno fa lavoravo come serramentista. Ora gioco in Serie B e l’anno prossimo potrò essere nello stesso spogliatoio di Vlahovic e De Ligt”.

Non è poi passata inosservata una frase riferita in merito al mancato passaggio al Torino, tra le file degli uomini guidati da Ivan Juric. A tal proposito, Gatti ha riferito senza girarci troppo intorno: “Non ho più avuto contatti né con Juric né con il Torino. Gli unici granata che sento regolarmente sono coloro che appartengono alla mia famiglia. Loro sono tutti felici per quello che sto vivendo”.