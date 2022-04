Covid-Serie A, caos per i recuperi: la rinuncia ufficiale spiazza tutti

Ormai è ufficiale, dopo la rinuncia del club il calendario della Serie A può essere completato. Ecco la data per il recupero del match.

Nel periodo invernale l’aggravarsi dell’epidemia di Covid aveva costretto molte squadra a non scendere in campo e in molti casi si era arrivati al invio della partita. Da lì era partita una lunga diatriba tra i fautori appunto del rinvio e quelli che invece volevano il pugno duro e il 3-0 a tavolino per le squadre che non erano scese in campo.

Una delle squadre maggiormente colpite dai rinvii era stata la Salernitana che, tra le altre aveva saltato la gara contro l‘Udinese. Lo scorso 21 dicembre il Giudice Sportivo aveva inizialmente dato i tre punti a tavolino ai friulani. Ma il verdetto era poi stato ribaltato.

La Corte Sportiva d’Appello aveva infatti stabilito che il match andasse rigiocato e che quindi all’Udinese non spettassero i tre punti a tavolino. Oggi, con la rinuncia al ricorso da parte del club friulano, la gara si ridisputerà ufficialmente nella data del 20 Aprile prossimo.

Serie A, quanti rinvii per Covid, ma il calendario si sta ‘uniformando’.

Con il recupero fissato tra Udinese e Salernitana si trova un altro tassello per tornare ad uniformare il calendario di Serie A. A causa del Covid in alcuni momenti si era arrivati anche ad avere una classifica con 3 partita di differenza tra le squadre. Ad oggi, escludendo appunto Salernitana e Udinese, solo il Bologna ha 30 partite in una classifica che ha per il resto tutte squadre tra le 31 e le 32 partite.

I felsinei ridurranno il gap già stasera nel monday night contro la Sampdoria, che a sua volta raggiungerà quota pari a 32 partite. Il recupero per il Bologna sarà contro l’Inter. Una gara interessante perché uniformerà il numero di partite giocate per le squadre in quota Scudetto, con l’Inter che, vincendo proprio il recupero, potrebbe superare i cugini del Milan e balzare in testa alla classifica.