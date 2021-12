“L’ASL blocca la partenza”: Serie A, torna il caos covid. Gara a rischio

Serie A di nuovo sotto scacco del Covid: l’ASL di Salerno blocca la partenza della Salernitana per Udine, possibile gara a rischio

Nonostante gli appelli alla sicurezza, i vaccini e i continui controlli, l’Italia torna a fare i conti con l’emergenza Covid. Anche quella del calcio. Se in Premier League i rinvii delle gare sono all’ordine del giorno (almeno nell’ultimo periodo), in Serie A si resiste e il numero dei giocatori contagiati non preoccupa al punto da indurre le autorità a diverse considerazioni.

Almeno, fino a questo weekend. Già in Serie B, il match tra Benevento e Monza è stato rinviato per l’intervento dell’ATS Brianza, sui troppi positivi nel gruppo squadra biancorosso. Adesso, tocca alla Serie A, con la gara tra Udinese e Salernitana a serio rischio, in vista di questo imminente turno infrasettimanale.

Serie A, che caos: l’ASL blocca la partenza della Salernitana

Secondo quanto riportato dall’ANSA, la Salernitana non partirà oggi per il Friuli. Domani, i granata erano attesi per la gara della Dacia Arena, e invece dovranno attendere per alcuni casi di positività al Covid nel gruppo squadra. Attualmente, i granata sono in attesa di un nuovo ed ulteriore giro di tamponi, mentre l’azienda sanitaria locale ha preventivamente bloccato la partenza della Salernitana.

Gli uomini di Colantuono avrebbero dovuto viaggiare verso Udine con un volo di linea, previsto per questo pomeriggio. Adesso, ci sarà da attendere i risultati dei tamponi molecolari: in serata, si avrà un quadro completo della situazione. Nella migliore delle ipotesi, la Salernitana raggiungerà il Friuli nella giornata di domani (fischio di inizio alle 18.30). Nella peggiore, la gara rischia di essere rinviata a data da destinarsi.