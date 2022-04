Clamoroso in Serie C: tifosi in campo per aggredire un giocatore

Tifosi in campo per aggredire un giocatore: è ciò che è successo in Serie C questa sera, c’è anche un video

Da pochi giorni è stata riattivata la possibilità di avere la capienza negli stadi al 100%. Tutto molto bello, i tifosi sono tornati a popolare gli stadi facendo registrare sold-out quasi ovunque nella scorsa giornata. Le partite dell’ultimo turno, però, sono terminate solo oggi. E’ il caso della Serie C, dov’è andata in scena una partita molto delicata nel girone C tra Foggia e Catanzaro allo stadio Zaccheria. Il ‘delirio’ è stato causato proprio dai tifosi casalinghi.

Ma andiamo per gradi. Entrambe stanno giocando per le posizioni nobili della classifica. Il Catanzaro ha vinto 2-6 questa sera in casa del Foggia ed è ora a -2 dal Palermo con una partita da recuperare. Il Foggia è ottavo a +5 sull’undicesimo posto occupato dal Campobasso. Mattatore del match è stato Pietro Iemmello, ex della partita e autore di una doppietta. Due gol che proprio non sono andati giù ai tifosi foggiani.

Foggia-Catanzaro, tentata aggressione per Iemmello

Sull’1-5 per il Catanzaro è stato concesso un rigore proprio ai calabresi e sul pallone stava per presentarsi Iemmello. Ciò che è successo ha dell’incredibile. Alcuni tifosi del Foggia si sono prima precipitati in campo per cercare di aggredire l’attaccante. Successivamente, Iemmello è stato sostituito, ma i più facinorosi hanno comunque tentato di aggredire il giocatore seduto in panchina. E’ anche uscito un video che ha iniziato a fare il giro del web.

Un delirio che lascia tutti a bocca aperta. L’auspicio era che la riapertura totale degli stadi portasse un clima di festa, anche nelle categorie inferiori dove gli animi sono più tesi del normale. Resta da capire cosa deciderà la Giustizia Sportiva nei prossimi giorni.